Emmanuel Macron est l'invité de l'émission C à Vous sur France 5, mercredi soir depuis l'Elysée, au lendemain de l'adoption de la loi sur l'immigration, a annoncé France Télévisions dans un communiqué.

Le président de la République doit revenir «sur les moments clés de 2023» et il «abordera les perspectives de 2024 (culture, sport, politique, économie)», a précisé le groupe public. (archives) KEYSTONE

Le président de la République doit revenir «sur les moments clés de 2023» et il «abordera les perspectives de 2024 (culture, sport, politique, économie)», a précisé le groupe public.

Après 18 mois de revirements et rebondissements autour du projet de loi ultra sensible sur l'immigration, l'Assemblée nationale, après le Sénat, l'a voté mardi soir avec 349 voix pour et 186 voix contre, sur 573 votants, LR et le RN joignant leurs voix à celle de la majorité.

Cette dernière en ressort toutefois avec une profonde fracture puisque 59 voix lui ont manqué, sur 251 députés, entre votes contre et abstentions.

Cette opposition au texte s'est manifestée jusqu'au gouvernement: le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a remis mardi soir une lettre de démission à la Première ministre Élisabeth Borne, qui n'a pas annoncé si elle l'acceptait, a déclaré à l'AFP une source ministérielle.

Comme M. Rousseau, plusieurs ministres défavorables au projet de loi, comme Clément Beaune (Transports) ou Sylvie Retailleau (Enseignement supérieur), ont été reçus mardi soir à Matignon, selon des sources gouvernementales concordantes.

