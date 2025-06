Connue notamment pour «L'Ordre divin», la réalisatrice suisse Petra Volpe revient avec «En première ligne», qui sortira au cinéma mercredi 11 juin. Elle a choisi d'aborder un thème d'actualité brûlant: la pénurie de personnel soignant qualifié en Suisse et partout dans le monde. Commentaire.

Pourquoi va-t-on au cinéma? Vaste question! Si vous cherchez à rêver, à vous divertir ou à vous évader, passez votre chemin. Mais si c'est pour mieux comprendre la réalité, alors courez voir «En première ligne», de Petra Volpe.

Pour son nouveau long-métrage, a réalisatrice argovienne part de ce constat effarant: la pénurie de personnel en soins infirmiers s'aggrave et ils sont de plus nombreux à jeter l'éponge face à des conditions de travail devenues insoutenables.

Et ce n'est pas de la fiction: selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, environ 40% du personnel infirmier qualifié quitte la profession avant l’âge de la retraite.

Dans le film, on va donc suivre la soirée de Floria, qui prend son service dans l'unité de chirurgie d'un hôpital cantonal. Passionnée, professionnelle, on sent tout de suite que la jeune femme a de l'expérience et qu'elle sait garder la tête froide dans les situations les plus tendues.

On aurait craqué bien avant elle

Mais ce jour-là, les chambres sont pleines, le service est déjà en sous-effectif et une collègue est absente. Elles ne sont que deux pour tout gérer.

Petit à petit, l'infirmière, incarnée par l'actrice allemande Leonie Benesch, aura de plus en plus de tâches à accomplir, toutes importantes, toutes urgentes. Au fur et à mesure du film, elle va monter en pression. Et nous, les spectateurs, avec elle. On peut d'ores et déjà attribuer à Petra Volpe la palme du réalisme.

Avec ses patients, Floria fait preuve de beaucoup de douceur et d'humanité, ne montrant jamais son stress. Capture d'écran Youtube/ En première ligne

Face à ses patients et à leurs innombrables doléances, Floria ne montre rien de son bouillonnement intérieur: elle reste à l'écoute, humaine et douce. Mais trop de gouttes de stress vont finir par faire déborder la perfusion ! Le résultat est saisissant, oppressant, haletant.

Si l'on s'imagine à la place de la pauvre Floria, on se dit qu'on aurait craqué bien avant elle. Heureusement pour nous, ce n'est qu'un film. Après l'avoir vu, on peut retourner tranquillement à notre petit confort.

Mais cette fiction de Petra Volpe, rappelons-le, dépeint la réalité de toute une profession. Beaucoup se reconnaîtront en l'héroïne du film. D'ailleurs, si le titre français du long-métrage est «En première ligne», son titre allemand est «Heldin» (trad. «Héroïne»).

L'Association suisse des infirmières et infirmiers a activement accompagné le film, qu'elle considère comme «une déclaration d'amour aux infirmières». Elle espère qu'il sera vu par un maximum de responsables politiques, afin de faire avancer plus rapidement la mise en œuvre de l'initiative sur les soins infirmiers, validée par le peuple et les cantons le 28 novembre 2021.

Au-delà du message politique induit, «En première ligne» vient nous rappeler le vieil adage voulant qu'«à l'impossible, nul n'est tenu», que le personnel infirmier est constitué d'êtres humains, de ces mêmes héros que nous applaudissions de nos balcons, il n'y a pas si longtemps...

Avant la sortie officielle en Suisse romande le 11 juin, plusieurs avant-premières sont prévues en présence de la réalisatrice Petra Volpe:

Filmcoopi/Facebook