La comédie musicale en Suisse romande s’offre une vitrine avec la série documentaire «En route pour Broadway». Après un premier passage au Geneva International Film Festival, la série est projetée au Capitole à Lausanne le 29 novembre pour les 40 ans de la maison de production Climage.

Le réalisateur Daniel Wyss suit quatre candidats plongés dans une formation intensive, du premier casting jusqu’à leur représentation finale. «Daniel a toujours été fasciné par la comédie musicale. Nous voulions croiser sa passion avec notre savoir-faire documentaire pour créer une série immersive», explique la productrice Pascaline Sordet à Keystone-ATS.

Pitchée à la RTS début 2024, la série a rapidement vu le jour, avec un tournage commencé en août. Les deux premiers épisodes montrent les débuts des candidats, avant un saut temporel vers leur première scène publique au CPO à Lausanne. «C’est là que nous avons senti leur vraie transformation», ajoute la productrice.

Le projet s’appuie sur la compagnie Broadway, partenaire du tournage, qui fête ses 20 ans. Fondée par des amateurs, devenue professionnelle en 2010, elle reste unique en Suisse romande par sa longévité et sa diversité, malgré l’émergence d’autres initiatives à La Chaux-de-Fonds et Genève. Le dernier épisode capture le spectacle final au Théâtre Barnabé à Servion, haut lieu de la comédie musicale en Suisse romande.

Parallèlement, Climage a produit un documentaire de 45 minutes, «Comédie musicale, une épopée romande», disponible sur Play RTS. Le film explore la manière dont cet art, longtemps marginal, s’est enraciné et épanoui dans la région, du succès de «Starmania» aux figures locales du Théâtre Barnabé. Il adopte un format original: un «documentaire musical» dont la voix off est chantée par la jeune Vaudoise Aude Gilliéron, qui a aussi joué dans des comédies musicales à Paris et à Los Angeles.

Pour en revenir à «En route pour Broadway», les quatre candidats, retenus au final ont suivi une formation exigeante conçue par leur coach Miranda, avec le soutien de l’École de jazz et de musique actuelle (EJMA) à Lausanne, qui a ouvert une filière «Comédie musicale». «Nous voulions les sortir de leur quotidien tout en préservant l’authenticité de leur apprentissage», souligne la productrice.

Coécrite avec la scénariste Emmanuelle Fournier-Lorentz, la série mêle outils de fiction et documentaire. «Nous devions manipuler un peu la réalité pour qu’il se passe ce qu’on avait prévu, et ensuite être manipulé en retour par la vraie vie», confie la productrice.

«Même ceux qui ne connaissent pas la comédie musicale se laissent emporter par la sincérité et la passion des candidats», conclut la jeune femme de 37 ans.

La série sera diffusée sur la RTS les 30 janvier, 6, 13 et 20 février. Le spectacle live sera à (re)voir au Théâtre Barnabé à Servion dès le 24 avril.