Bonne nouvelle pour les «femmes de plus de 50 ans»! Estelle Lefébure leur consacrera une chronique dans Le Mag de la Santé, a annoncé dans un communiqué France Télévisions.

Estelle Lefébure arrive sur France 5 pour une chronique dans Le Mag de la Santé. Covermedia

Covermedia Covermedia

L'ex-mannequin et ex-épouse de David Hallyday passe à la télé. En effet, dans un communiqué de presse, France Télévisions, a annoncé que le Mag de la Santé, présenté par le docteur Jimmy Mohammed, accueillera une nouvelle chroniqueuse: Estelle Lefébure. Dès le 8 septembre, elle tiendra une chronique destinée « aux femmes de plus de 50 ans».

« Sans tabou», la mère d'Ilona et d'Emma abordera des domaines divers et variés comme, entre autres, « la sexualité, le sport, la ménopause, la beauté, les relations sociales».

Estelle Lefébure est très engagée dans le bien-être des femmes, et notamment de celles qui ont atteint l'âge de la ménopause.

Cette ancienne mannequin et heureuse grand-mère, qui déteste qu'on lui dise qu'elle ne fait pas son âge, s'oppose souvent aux diktats des prescripteurs en matière de beauté. Partisane d'une hygiène de vie saine, à 69 ans, elle a publié un ouvrage de réflexion Welcome. Accueillir le temps qui passe (Flammarion) dans lequel elle invite les femmes de plus de 50 ans, à s'accepter telles qu'elles sont. Avec évidemment les conseils pour se maintenir en forme.

« Je pense que toute personne est belle même avec ses défauts, même avec plus de rides. Dans notre société, c'est un peu difficile à accepter la vieillesse», avait-elle dit sur le plateau d'Anne-Elisabeth Lemoine. Voilà un mantra que l'actrice va faire désormais passer dans l'émission médicale populaire.

Estelle Lefébure retrouvera l'ex-Miss France et médecin Marine Lorphelin, l'animatrice Enora Malagré, la joueuse de tennis handisport Pauline Déroulède, ou encore l'auteure Joëlle Goron. Et de nouveaux intervenants, parmi lesquels les spectateurs découvriront Alexandra Delpbot, Lou Trotignon, et les humoristes Donel Jack'sman et Laura Domenge.