Etats-Unis Etoile posthume pour la star de Black Panther Chadwick Boseman

ATS

21.11.2025 - 05:20

L'acteur Chadwick Boseman, qui a incarné le super-héros «Black Panther», a été honoré à titre posthume jeudi avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Chadwick Boseman a été honoré à titre posthume à Holywood, jeudi.
Chadwick Boseman a été honoré à titre posthume à Holywood, jeudi.
ATS

Keystone-SDA

21.11.2025, 05:20

21.11.2025, 07:14

Le cinéaste Ryan Coogler, qui a supervisé ce film Marvel sorti en 2018, l'actrice Viola Davis et la veuve du comédien, Simone Ledward-Boseman, ont conduit la cérémonie émouvante sur le célèbre Hollywood Boulevard.

«Aujourd'hui a été une belle journée», a déclaré Mme Ledward-Boseman à l'AFP. «Tout le monde était tellement rempli d'amour et de joie. Et nous sommes tous tellement fiers de cette personne que nous avons connue.» Chadwick Boseman était «incroyablement généreux», a estimé M. Coogler.

L'acteur est décédé en 2020 à l'âge de 43 ans après avoir souffert d'un cancer du côlon pendant quatre ans. Une maladie qui ne l'a pas empêché de faire des films ni de s'engager pleinement dans son art, a rappelé M. Coogler.

«Même quand il savait que ses jours étaient comptés, et que ses moments étaient limités, il continuait à donner à l'art (...) Il faisait ses propres cascades, il répétait les dialogues hors caméra. C'était incroyable», a insisté le réalisateur.

Chadwick Boseman a commencé sa carrière au théâtre et à la télévision avant de se lancer dans le cinéma. Son personnage le plus célèbre, T'Challa ou Black Panther, a été introduit dans «Captain America: Civil War» (2016).

Deux ans plus tard, il a repris le rôle dans le film «Black Panther», dédié au super-héros. Le blockbuster a cartonné au box-office et l'acteur est devenu le premier comédien noir à obtenir un rôle principal au sein du vaste univers Marvel.

L'actrice Viola Davis, avec qui il est apparu pour la dernière fois au cinéma dans «Le Blues de Ma Rainey» en 2020, a salué son «travail merveilleux», qui «nous rappelait que nous sommes moins seuls».

Le patron de Disney, Bob Iger, l'acteur Michael B. Jordan et les frères de l'acteur défunt, Kevin et Derrick Boseman, ont également assisté à la cérémonie.

