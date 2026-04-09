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Festival de Cannes «Nous refusons que l'IA dicte sa loi au cinéma»

ATS

9.4.2026 - 12:02

Le Festival de Cannes refuse que l'intelligence artificielle (IA) «dicte sa loi» au cinéma, a déclaré sa présidente Iris Knobloch, en ouverture de l'annonce de la sélection officielle de la 79e édition jeudi.

Iris Knobloch (à droite) a défendu «la liberté de créer pour tous les êtres humains, mais seulement pour les êtres humains».
Iris Knobloch (à droite) a défendu «la liberté de créer pour tous les êtres humains, mais seulement pour les êtres humains».
ATS

Keystone-SDA

09.04.2026, 12:02

09.04.2026, 13:09

«Il est important de préciser que nous défendons la liberté de créer pour tous les êtres humains, mais seulement pour les êtres humains», a-t-elle dit devant la presse à Paris. L'IA «est déjà entrée dans les studios, dans les salles de montage, dans le processus de création. Nous ne fermons pas les yeux, mais nous refusons qu'elle dicte sa loi au cinéma», a-t-elle ajouté.

«L'intelligence artificielle sait imiter, très bien même, mais elle ne saura jamais ressentir», a estimé Mme Knobloch. «Derrière chaque image, il y a un cinéaste, mais aussi des dizaines, parfois des centaines, de personnes qui ont mis leur talent, leur énergie, leur âme dans un projet commun», a-t-elle détaillé.

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