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Cinéma Festival du film de Locarno : léopard d'honneur à Darren Aronofsky

ATS

5.5.2026 - 12:18

Le cinéaste américain Darren Aronofsky recevra le Pardo d'Onore lors de la 79e édition du Festival du film de Locarno. Il recevra le Léopard d'honneur le 14 août sur la Piazza Grande.

Le réalisateur et scénariste américain Darren Aronofsky recevra le Léopard d'honneur du 79e Festival du film de Locarno. Parmi ses films les plus connus, on peut citer «The Whale» (2022), «Black Swan» (2010) et «The Wrestler» (2008) (archives).
Le réalisateur et scénariste américain Darren Aronofsky recevra le Léopard d'honneur du 79e Festival du film de Locarno. Parmi ses films les plus connus, on peut citer «The Whale» (2022), «Black Swan» (2010) et «The Wrestler» (2008) (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.05.2026, 12:18

05.05.2026, 13:05

Darren Aronofsky est un réalisateur et scénariste américain. Il est connu pour des films comme «The Whale», avec Brendan Fraser dans le rôle principal. Le film a été présenté en compétition au Festival du film de Venise en 2022.

Onze ans plus tôt, M. Aronofsky avait été nominé aux Oscars pour son thriller psychologique «Black Swan». La même année, il a présidé le jury à Venise. En 2014, il a réalisé l'adaptation biblique «Noé», avec Russell Crowe dans le rôle principal.

Issu d'une famille d'enseignants juifs, Darren Aronofsky a commencé à travailler sur son premier long métrage «Pi» en 1996, qui a gagné le prix de la meilleure réalisation au Festival du film de Sundance en 1998. Parmi ses autres distinctions, on peut citer notamment le Lion d’or à Venise en 2008 pour «The Wrestler», ou encore la nomination aux Razzie Awards (pire réalisateur) en 2018 pour «Mother!», qui a reçu un accueil mitigé.

Une place dans le cinéma contemporain

Darren Aronofsky s’est taillé une place «qui échappe à toute catégorisation simple» dans le cinéma contemporain, a écrit le Festival du film de Locarno dans un communiqué publié mardi. «Ses films s’aventurent aux frontières extrêmes de la foi, du désir et de l’obsession, oscillant entre provocation, spiritualité et audace formelle», poursuit le communiqué.

Le directeur artistique Giona A. Nazzaro souligne que Darren Aronofsky «n’a cessé de défier les normes et les attentes, sans jamais chercher à séduire le public ou l’industrie cinématographique.»

Pour sa 79e édition, le Festival du film de Locarno (du 5 au 15 août) a inscrit à son programme les deux films «Fountain» et «Mother!». Le Festival décerne le Léopard d’honneur en partenariat avec Manor depuis 2017. Parmi les lauréats de ces dernières années figurent Alexander Payne, Jane Campion ou Harmony Korine.

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