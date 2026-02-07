Finale de la Star Academy: le public a tranché !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une Biennoise au firmament Finale de la Star Academy: le public a tranché !

Valérie Passello

8.2.2026

La Biennoise Léa n'a pas démérité face à Ambre, la Parisienne. Mais c'est finalement cette dernière qui l'emporte. La faute à une prestation trop ambitieuse de la part de la Suissesse? 

Léa (à g.) était opposée à Ambre pour la finale 2026 de la Star Academy.
Léa (à g.) était opposée à Ambre pour la finale 2026 de la Star Academy.
CApture d'écran blue TV

Valérie Passello

08.02.2026, 00:28

08.02.2026, 00:32

Les «Jeux olympiques» de la voix, c'était ce samedi soir sur TF1, avec la finale de la Star Academy qui opposait Ambre, 18 ans, à Léa, 21 ans. Mais la «médaille d'or» n'ira malheureusement pas à la Suissesse. 

Le public a tranché: au bout d'une soirée forte en émotions et en musique, Ambre l'emporte. C'est donc elle qui aura droit à son album et à la coquette somme de 100'000 euros.

Toutefois, que l'on se rassure en Helvétie: Léa échoue peut-être dans la dernière ligne droite du télécrochet, mais cela ne compromet en rien ses chances de faire une belle carrière.

«100% fan de Lea». Léa Doffey en finale de la Starac' – Foule de fans en folie à Bienne !

«100% fan de Lea»Léa Doffey en finale de la Starac' – Foule de fans en folie à Bienne !

On pense par exemple au très beau parcours d'Olivia Ruiz, qui avait pourtant échoué en demi-finale de la toute première saison de la Star Academy, c'était en 2001.

Un «Adagio» pas piqué des hannetons

Parmi les moments forts de la soirée, les deux finalistes ont interprété, chacune à leur tour, leur «grand solo». Ambre avait choisi «Ma gueule», de Johnny Hallyday. À fond tout au long de la prestation, elle a impressionné par sa prestance, sa solidité et sa justesse.

Léa avait, elle, misé sur un titre extrêmement difficile à interpréter: «Adagio», de Lara Fabian. Et c'est peut-être ce qui a fait pencher la balance. Un titre aussi exigeant ne souffre aucune fausseté. Et malheureusement, le costume était peut-être un peu trop grand pour elle. 

Quoi qu'il en soit, la Biennoise a montré de très belles qualités tout au long de cette saison, se révélant au fil du temps. Elle participera à la tournée de la volée 2025 de la Star Academy, ce qui lui permettra, comme à ses camarades, d'acquérir une importante expérience de la scène.

Et elle restera la seule Suissesse à être arrivée à ce stade de la compétition... jusqu'à preuve du contraire!

Léa de la Star Academy de retour en Suisse !

Léa de la Star Academy de retour en Suisse !

Léa était de passage à Bienne ce mardi 20 janvier. La candidate suisse est revenue à la Villa Ritter où elle a fait ses débuts en danse. Arrivée dans l’après-midi, elle a été chaleureusement accueillie par de nombreux fans.

21.01.2026

Les plus lus

Une mère «un peu folle» et son fils écrivent l'histoire des Jeux d'hiver
Finale de la Star Academy: le public a tranché !
«Franjo von Allmen a été une source d'inspiration pour moi»
Votre vie privée contre une entrée aux Etats-Unis? – Ce qui va changer
Pas d'accord avec le maintien de Morandini, Sonia Mabrouk quitte CNews
Après la naked dress, on remercie Heidi Klum pour la « no dress »