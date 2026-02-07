Finale de la Star Academy: le public a tranché !

La Biennoise Léa n'a pas démérité face à Ambre, la Parisienne. Mais c'est finalement cette dernière qui l'emporte. La faute à une prestation trop ambitieuse de la part de la Suissesse?

Léa (à g.) était opposée à Ambre pour la finale 2026 de la Star Academy. CApture d'écran blue TV

Les «Jeux olympiques» de la voix, c'était ce samedi soir sur TF1, avec la finale de la Star Academy qui opposait Ambre, 18 ans, à Léa, 21 ans. Mais la «médaille d'or» n'ira malheureusement pas à la Suissesse.

Le public a tranché: au bout d'une soirée forte en émotions et en musique, Ambre l'emporte. C'est donc elle qui aura droit à son album et à la coquette somme de 100'000 euros.

Toutefois, que l'on se rassure en Helvétie: Léa échoue peut-être dans la dernière ligne droite du télécrochet, mais cela ne compromet en rien ses chances de faire une belle carrière.

On pense par exemple au très beau parcours d'Olivia Ruiz, qui avait pourtant échoué en demi-finale de la toute première saison de la Star Academy, c'était en 2001.

Un «Adagio» pas piqué des hannetons

Parmi les moments forts de la soirée, les deux finalistes ont interprété, chacune à leur tour, leur «grand solo». Ambre avait choisi «Ma gueule», de Johnny Hallyday. À fond tout au long de la prestation, elle a impressionné par sa prestance, sa solidité et sa justesse.

Léa avait, elle, misé sur un titre extrêmement difficile à interpréter: «Adagio», de Lara Fabian. Et c'est peut-être ce qui a fait pencher la balance. Un titre aussi exigeant ne souffre aucune fausseté. Et malheureusement, le costume était peut-être un peu trop grand pour elle.

Quoi qu'il en soit, la Biennoise a montré de très belles qualités tout au long de cette saison, se révélant au fil du temps. Elle participera à la tournée de la volée 2025 de la Star Academy, ce qui lui permettra, comme à ses camarades, d'acquérir une importante expérience de la scène.

Et elle restera la seule Suissesse à être arrivée à ce stade de la compétition... jusqu'à preuve du contraire!