Jacob Elordi et Callum Turner seraient les principaux candidats pour reprendre l'héritage de Daniel Craig, le 007 des cinq derniers films, selon des rumeurs non officielles.

La nouvelle version de Bond se concentrerait sur un profil plus dur et plus impitoyable, inspiré des romans originaux de Ian Fleming.

L'univers de James Bond traverse une phase de transition délicate et fascinante.

Avec le transfert du contrôle créatif à Amazon MGM Studios, qui a pris le relais après le départ de l'historique famille Broccoli, l'attente pour savoir quelle direction prendra 007 est devenue fébrile.

En l'absence d'annonces officielles, des rumeurs commencent à filtrer du monde souterrain d'Hollywood.

Le journaliste de Deadline Justin Kroll, invité du podcast "My Mom's Basement", a partagé quelques informations sur les coulisses du film.

Ses révélations - il faut le répéter - n'ont aucun statut officiel, mais offrent un aperçu intéressant des intentions du studio, entre le calendrier de production et la caractérisation du prochain Bond.

Côté casting, Amazon MGM Studios envisagerait sérieusement Jacob Elordi, même si le choix final pourrait se résumer à un face-à-face avec Callum Turner.

L'objectif serait de faire une annonce à la mi-2026, afin que le tournage puisse commencer dans le courant de l'année.

Mais le nom déjà associé à la réalisation, Denis Villeneuve, est actuellement concentré sur la conclusion de "Dune : Part Three" et la promotion du film qui s'ensuit, une circonstance qui pourrait repousser le début du tournage au début de 2027.

De nombreuses questions en suspens

Comme le rapporte entre autres 'comingsoon.co.uk', le cadre temporel du nouveau chapitre reste une inconnue.

Il n'y a aucune confirmation d'un éventuel retour à un Bond situé dans les années 1960, une hypothèse qui a circulé avec insistance au cours des derniers mois et qui a été reprise par divers portails tels que 'IGN Italia'.

En revanche, les références stylistiques du scénario signé par Steven Knight semblent plus claires : un James Bond plus froid, plus dur et implacable, inspiré des premières incarnations littéraires nées sous la plume de Ian Fleming.

Selon les rumeurs, il s'agirait d'un 007 physiquement dominant, presque brutal, capable d'éliminer un adversaire à mains nues en quelques instants.

Evolution ou révolution ?

Une évolution, celle d'un agent secret plus brutal au service de Sa Majesté qui, en réalité, ne représenterait pas une rupture totale avec le passé récent.

L'interprétation de Daniel Craig, protagoniste de la saga de "Casino Royale" (2006) à "No Time to Die" (2021), avait déjà habitué le public à un Bond plus terre à terre, plus agressif, loin de l'élégance brillante des autres époques.

Il convient également de rappeler qu'une partie des nombreux fans n'a pas apprécié la fin du dernier 007 du réalisateur Cary Fukunaga, et il est donc plausible que les studios Amazon MGM tentent d'une manière ou d'une autre de récupérer une partie du public mécontent en se concentrant sur les caractéristiques qui ont rendu le personnage des romans de Fleming célèbre sur le grand écran.

Il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que le mouvement culturel "woke", qui vise à promouvoir la justice sociale en se concentrant sur des questions telles que le racisme, l'inégalité des sexes et les droits des minorités, et qui a influencé le dernier film avec l'introduction de certaines scènes plus "politiquement correctes" qui ont dénaturé, selon les puristes de 007, l'univers de James Bond, semble être moins présent dans la vie de tous les jours.

En ce sens, nous pourrions assister à un retour à l'archétype machiste, avec l'abandon d'une figure d'agent secret plus complexe et vulnérable proposée dans "No time to die", où l'introduction d'une partenaire féminine forte, qui prenait même la place de 007, avait provoqué plusieurs réactions négatives de la part des fans de la franchise de longue date.

Pour l'instant, cependant, tout reste confiné au territoire des hypothèses.

Seuls les mois à venir nous diront combien de ces rumeurs trouveront une confirmation officielle.