C'est officiel: FKA Twigs incarnera Joséphine Baker dans un prochain biopic. La chanteuse a « hâte» de porter à l'écran la légendaire artiste et résistante américaine qui avait comme deuxième amour Paris.

Fka Twigs

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FKA Twigs redonnera vie à Josephine Baker dans un prochain film biographique réalisé par Maïmouna Doucouré.

La chanteuse lauréate d'un Grammy Award incarnera l'iconique danseuse, chanteuse, actrice et militante des droits civiques d'origine américaine, dans ce projet développé en collaboration avec les fils survivants de Josephine Baker, Jean-Claude et Brian Bouillon Baker.

« Je suis honorée de collaborer avec la très talentueuse Maïmouna Doucouré sur cet incroyable projet », a déclaré FKA Twigs, de son vrai nom Tahliah Barnett, dans un communiqué. « L'héritage extraordinaire de Joséphine Baker est une véritable source d'inspiration pour moi et pour tant de personnes à travers le monde. Elle continue de vivre dans nos cœurs en tant que femme visionnaire et pionnière dont l'histoire est aussi puissante que pertinente aujourd'hui. J'ai hâte d'incarner Joséphine Baker et de faire revivre son combat, son amour, ses pertes, son talent et son héroïsme sur grand écran. »

Ce biopic, dont le titre n'a pas encore été dévoilé, sera écrit, réalisé et produit par la cinéaste française de Mignonnes, Maïmouna Doucouré, qui s'est engagée dans le projet il y a quatre ans. Le tournage débutera à l'automne.

« Joséphine Baker vit en moi depuis des années. En travaillant sur ce film, je réalise à quel point elle était moderne, intrépide et complexe », a ajouté Maïmouna Doucouré. « Au-delà de la légende, je veux explorer ses contradictions, ses blessures et son immense courage, ainsi que son combat acharné pour la dignité. »

Elle a poursuivi: « Avec l'extraordinaire FKA Twigs, qui apporte au rôle son talent artistique rare, son intelligence et sa profondeur émotionnelle, c'est un immense honneur de travailler avec Studiocanal pour porter l'histoire de Joséphine à l'écran à l'attention d'un public mondial: l'histoire d'une femme qui n'a jamais cessé de se réinventer et de se battre pour la justice et l'égalité. »

Née Freda Josephine McDonald à Saint-Louis, dans le Missouri, en 1906, Josephine Baker s'est fait connaître en se produisant dans des revues à Paris et est devenue un symbole de l'ère du jazz et des années folles. Au-delà de la scène, elle a rejoint la Résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale et s'est ensuite imposée comme une figure de proue du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Elle est décédée en 1975 à l'âge de 68 ans.

Bien que surtout connue en tant que chanteuse et danseuse, FKA Twigs, 38 ans, a joué dans plusieurs projets, dont récemment Mother Mary aux côtés d'Anne Hathaway et de Michaela Coel. Elle a également joué dans Honey Boy, The Carpenter's Son et le remake de 2024 de The Crow.