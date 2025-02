Le couple a fait rêver les téléspectateurs de la saison 19 de «L'Amour est dans le pré», notamment parce que Valentin est resté aux côtés de Flavie frappée par un cancer en plein tournage. Mais l'idylle est désormais terminée entre l'agriculteur et la jeune femme. Elle raconte pour «Guignen Story» les événements survenus après l'annonce de leur rupture.

Le couperet est tombé, l'annonce, publiée sur les réseaux sociaux a attristé tous les fans de «L'Amour est dans le pré»: Flavie et Valentin ne sont plus ensemble. La jeune femme a d'abord publié sur les réseaux sociaux: «Je tiens à vous informer que malheureusement Valentin et moi ne sommes plus ensemble pour des raisons qui nous concernent. J'ai passé neuf beaux mois à ses côtés, mais la vie a fait que nos chemins se séparent. Merci de votre compréhension.»

Les messages ont aussitôt afflué, pas toujours agréables. Ce qui a poussé Flavie à faire une mise au point par la suite: «Je tiens à mettre les choses au clair, concernant ma rupture avec Valentin. La ‹RUPTURE› n’était pas ma décision mais la sienne. Donc, merci de ne pas cracher sur mon dos sans savoir. SVP, merci de le laisser tranquille surtout en cette période», a-t-elle donc écrit.

«Ils voulaient savoir comment j'allais»

Interviewée sur «Guignen Story», la désormais ex-compagne de l'agriculteur n'a pas voulu revenir sur les motifs de la séparation, survenue peu avant la date fatidique où le couple devait se mettre en ménage.

Mais elle a raconté comment s'étaient déroulés les événements après ces annonces fracassantes: «J'ai parlé avec quelques personnes de la production, pour leur expliquer ce qui s'était passé. J'imagine qu’eux ont aussi contacté Valentin, mais ça n'a pas été plus loin pour ma part. Ils voulaient savoir mon ressenti, comment j'allais et comment je voyais la suite.» Par contre, Flavie n'a apparemment eu aucune nouvelle de Karine Le Marchand.

Juste avant leur rupture, Flavie et Valentin ont enregistré un épisode de «L'Amour vu du pré», où d'anciens candidats découvrent ceux de la saison suivante et commentent ce qu'ils voient. «La production, qui n'est pas la même que celle de 'L'Amour est dans le pré', nous avait contactés un mois ou deux avant. Et c'est vrai que ça nous intéressait parce que c'est toujours plaisant de voir les portraits de la saison suivante en avance. C'était quelque chose de bien à faire», note Flavie.

Un retour dans le petit écran?

Avec ou sans Valentin, Flavie semble avoir tapé dans l'oeil de certains producteurs. L'émission présentée par Faustine Bollaert, «Ça commence aujourd'hui», l'a invitée à venir témoigner sur le plateau. À l'heure actuelle, cela n'a pas pu se faire, mais Flavie reste ouverte.

Attirée par les «nouveaux défis», la jeune femme a déposé sa candidature pour participer à «Pékin Express». Elle dit également avoir refusé d'autres offres pour des programmes qui ne l'intéressaient pas.

