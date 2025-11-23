  1. Clients Privés
Genève Fréquentation en légère hausse au festival Filmar en América Latina

ATS

23.11.2025 - 20:15

Près de 24'000 festivaliers se sont rendus au Filmar en América Latina à Genève qui s'est clôturé dimanche. L'année dernière, le festival de cinéma avait réuni 23'700 personnes.

Les films ont été diffusés dans différentes salles à Genève, dont au Musée d'ethnographie de Genève (archives/image prétexte).
Les films ont été diffusés dans différentes salles à Genève, dont au Musée d'ethnographie de Genève (archives/image prétexte).
ATS

Keystone-SDA

23.11.2025, 20:15

23.11.2025, 20:40

Un tiers des projections proposées ces dix derniers jours ont fait salle comble, précise les organisateurs dimanche dans un communiqué. La 27e édition du festival se concentrait cette année sur la décolonisation et la collectivité comme vecteur de lutte.

Vatican. Le Pape reçoit des grands noms du cinéma, «laboratoire d'espérance»

VaticanLe Pape reçoit des grands noms du cinéma, «laboratoire d'espérance»

Trois films ont été primés avec un prix d'une valeur de 4000 francs à la clé. «A Melhor Mãe do Mundo» d'Anna Muylaert a remporté le prix du public, tandis que «La misteriosa mirada del flamenco» de Diego Céspedes a obtenu le prix du jury des jeunes. Un jury de personnes hispanophones récemment arrivées en Suisse a également décerné un prix à «Querido Trópico» d'Ana Endara Mislov. La prochaine édition du festival se tiendra du 13 au 22 novembre 2026.

