France 3 met fin à «Questions pour un champion» en semaine

Une page se tourne à la télé: le jeu de France 3 «Questions pour un champion», créé en 1988, ne sera plus diffusé quotidiennement en semaine la saison prochaine, mais seulement le week-end, a-t-on appris samedi d'une source interne à l'émission.

Agence France-Presse Basile Mermoud

Actuellement, «Questions pour un champion» est programmé du lundi au dimanche à 18h10. Ce changement avait été dévoilé samedi matin par le journaliste médias d'Europe 1 Thomas Isle sur le réseau social X.

Selon le journal Le Parisien/Aujourd'hui en France, ce choix est «lié au coût élevé du programme pour la chaîne dans un contexte d'économies importantes» pour le groupe public France Télévisions.

Adaptation du jeu britannique «Going for Gold», «Questions pour un champion» a été créé en France en 1988. Les candidats doivent répondre à des questions de culture générale (souvent relevées) en plusieurs manches et le gagnant revient le lendemain.

Lepers remercié en 2016

L'émission a été présentée pendant plus de 27 ans par l'emblématique Julien Lepers, auquel Samuel Étienne a succédé début 2016. Julien Lepers avait contesté son licenciement en justice, mais les prud'hommes puis la cour d'appel de Paris avaient estimé qu'il n'était pas abusif.

Au fil des années, l'émission a marqué la culture populaire française, en partie grâce à la personnalité fantasque de Julien Lepers. Michel Houellebecq, l'un des romanciers français les plus influents au monde, l'a ainsi citée à plusieurs reprises dans ses romans.

«Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir»

«On retire en général de l'émission l'impression que les gens sont heureux, et soi-même on se sent plus heureux et meilleur», faisait-il dire au narrateur (déprimé) de «Plateforme» (2001).

En 2022, France Télévisions avait décidé de ne plus programmer durant la semaine un autre de ses jeux emblématiques, «Des chiffres et des lettres», créé en 1972. Après deux saisons où il n'était plus diffusé que le weekend, il a définitivement disparu à la rentrée 2024.

«Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir de +Questions pour un champion+. Mais si le jeu est menacé, on ne pourra pas utiliser l'argument des audiences», a déclaré Samuel Étienne samedi sur le réseau social X. Ces derniers jours, l'émission a été regardée par quelque 1,1 million de téléspectateurs, selon son producteur, la société Fremantle.