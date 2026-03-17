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Ciné: «Police Flash 80» François Damiens: «Je me suis fait engueuler comme à l'école ! »

Valérie Passello

17.3.2026

Avec la comédie «Police Flash 80», qui sort en salles ce mercredi 18 mars, le public est invité à un hilarant voyage dans le temps, servi par une joyeuse brochette d'acteurs. Rencontre avec François Damiens, Thomas Ngijol et Jean-Baptiste Saurel.

«Police Flash 80» : François Damiens méconnaissable, mais toujours irrésistible!

«Police Flash 80» : François Damiens méconnaissable, mais toujours irrésistible!

La brigade «Police Flash 80» est chargée de démanteler un réseau de trafic de drogue dans le Paris des années 1980. Un vieux flic va devoir composer avec une équipe de jeunes. Rencontre avec François Damiens, Thomas Ngijol et Jean-Baptiste Saurel.

16.03.2026

Valérie Passello

17.03.2026, 07:51

17.03.2026, 07:57

En réaction au meurtre d'un policier, la brigade «Police Flash 80» est créée pour démanteler un réseau de trafic de drogue dans le Paris des années 1980. Un vieux flic un peu trop ancré dans ses habitudes, incarné par François Damiens, va désormais devoir composer avec une équipe de jeunes aux méthodes modernes. 

C'est Thomas Ngijol qui a eu l'idée du film... et peut-être d'une trilogie, si le premier volet fonctionne bien, mais c'est encore de la musique d'avenir. Pour l'instant, place à Michel Sardou, Emile & Images: c'est un vrai retour dans les années 1980 qui nous est proposé, avec une pointe d'ironie voire de cynisme, même si Thomas Ngijol préfère parler de «drôlerie et de générosité».

Police Flash 80
Police Flash 80. François Damiens, méconnaissable, porte le film en vieux flic empêtré dans ses mauvaises habitudes.

François Damiens, méconnaissable, porte le film en vieux flic empêtré dans ses mauvaises habitudes.

Photo: Image tirée du film «Police Flash 80»

Police Flash 80. La brigade spéciale «Police Flash 80» doit démanteler un réseau de trafic de drogue.

La brigade spéciale «Police Flash 80» doit démanteler un réseau de trafic de drogue.

Photo: Image tirée du film «Police Flash 80»

Police Flash 80. Seule femme du film, Audrey Lamy (ici avec Thomas Ngijol) ne s'en laisse pas conter par ces messieurs et incarne une policière de choc, qui gère aussi bien son travail que sa famille.

Seule femme du film, Audrey Lamy (ici avec Thomas Ngijol) ne s'en laisse pas conter par ces messieurs et incarne une policière de choc, qui gère aussi bien son travail que sa famille.

Photo: Image tirée du film «Police Flash 80»

Police Flash 80. Dans le film, Thomas Ngijol incarne un méchant dealer. Face à lui: Xavier Lacaille, un flic-caméléon qui se déguise pour s'infiltrer, avec plus ou moins de succès.

Dans le film, Thomas Ngijol incarne un méchant dealer. Face à lui: Xavier Lacaille, un flic-caméléon qui se déguise pour s'infiltrer, avec plus ou moins de succès.

Photo: Image tirée du film «Police Flash 80»

Police Flash 80. François Damiens et Thomas Ngijol à l'heure de l'interview pour blue News.

François Damiens et Thomas Ngijol à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

Police Flash 80. Le réalisateur Jean-Baptiste Saurel à l'heure de l'interview pour blue News.

Le réalisateur Jean-Baptiste Saurel à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

Police Flash 80. L'affiche du film

L'affiche du film

Photo: «Police Flash 80» / DR

Police Flash 80
Police Flash 80. François Damiens, méconnaissable, porte le film en vieux flic empêtré dans ses mauvaises habitudes.

François Damiens, méconnaissable, porte le film en vieux flic empêtré dans ses mauvaises habitudes.

Photo: Image tirée du film «Police Flash 80»

Police Flash 80. La brigade spéciale «Police Flash 80» doit démanteler un réseau de trafic de drogue.

La brigade spéciale «Police Flash 80» doit démanteler un réseau de trafic de drogue.

Photo: Image tirée du film «Police Flash 80»

Police Flash 80. Seule femme du film, Audrey Lamy (ici avec Thomas Ngijol) ne s'en laisse pas conter par ces messieurs et incarne une policière de choc, qui gère aussi bien son travail que sa famille.

Seule femme du film, Audrey Lamy (ici avec Thomas Ngijol) ne s'en laisse pas conter par ces messieurs et incarne une policière de choc, qui gère aussi bien son travail que sa famille.

Photo: Image tirée du film «Police Flash 80»

Police Flash 80. Dans le film, Thomas Ngijol incarne un méchant dealer. Face à lui: Xavier Lacaille, un flic-caméléon qui se déguise pour s'infiltrer, avec plus ou moins de succès.

Dans le film, Thomas Ngijol incarne un méchant dealer. Face à lui: Xavier Lacaille, un flic-caméléon qui se déguise pour s'infiltrer, avec plus ou moins de succès.

Photo: Image tirée du film «Police Flash 80»

Police Flash 80. François Damiens et Thomas Ngijol à l'heure de l'interview pour blue News.

François Damiens et Thomas Ngijol à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

Police Flash 80. Le réalisateur Jean-Baptiste Saurel à l'heure de l'interview pour blue News.

Le réalisateur Jean-Baptiste Saurel à l'heure de l'interview pour blue News.

Photo: blue News

Police Flash 80. L'affiche du film

L'affiche du film

Photo: «Police Flash 80» / DR

La générosité est sans conteste dans le jeu des acteurs. Le film est porté par un François Damiens méconnaissable: «Pourtant, il ne me fallait que 5 minutes pour entrer dans le personnage: me raser, ça je sais le faire tout seul, et comme on jouait en été, ma perruque n'était même pas collée», explique le comédien belge. 

Mais si François Damiens est irrésistible en vieux flic un peu «has been», la mayonnaise de la comédie monte aussi grâce aux autres membres de la brigade: Audrey Lamy en femme forte dans une époque encore très misogyne, Xavier Lacaille en roi de l'infiltration ou Brahim Bouhlel en petit génie de la technologie (ah, la période du fax et du walkman...): c'est une vraie équipe de choc! Thomas Ngijol, lui, joue le méchant dealer et, accessoirement, joue aussi au ping-pong.

Chaque personnage est abouti et l'ensemble fonctionne parfaitement. «J'avais envie de faire un film choral, avec plein de talents différents, un truc un peu collégial. Mais il fallait trouver le bon prétexte pour ça et les années 80, cette brigade, je trouvais ça assez chouette», décrit Thomas Ngijol.

«Qui rit au tournage pleure au montage»

Le plaisir des comédiens se ressent aussi à travers l'écran. Mais la franche camaraderie entre les acteurs - qui ne se connaissaient pas avant le film- a nécessité un recadrage du réalisateur, que François Damiens n'est pas prêt d'oublier: «Un jour Jean-Baptiste me convoque et il me demande qu'on arrête de faire les cons, mais très sérieusement, quoi. À 53 ans, je me suis fait engueuler comme à l'école !», raconte-t-il.

Et l'acteur belge de poursuivre: «On dit souvent: 'Qui rit au tournage, pleure au montage'... ce jour-là, Brahim Bouhlel a aussi été convoqué. Avant chaque scène, il disait 'Claponi', ce qui fait qu'on avait toujours un petit sourire au départ et ça n'allait pas». Le réalisateur Jean-Baptiste Saurel se défend: «Pour moi, la comédie, c'est une histoire très sérieuse. Vraiment, je trouve ça dur de faire rire: il faut être concentré pour trouver la clé. C'est vrai que ça m'est arrivé -de manière très cordiale- de dire: 'Les gars, il faut qu'on se remobilise'»

Drôle, rythmé, truffé de références, de clins d'oeil, très travaillé jusqu'au grain de l'image, le film est une comédie dans laquelle on se laisse embarquer avec légèreté, bonheur et une pointe de nostalgie. 

Notre note: 9/10

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