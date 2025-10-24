Frankie Muniz a partagé sur X une photo du tournage du reboot de Malcolm. Près de vingt ans après sa fin, la série culte revient pour une minisérie de 4 épisodes en décembre.

Frankie Muniz

Covermedia Covermedia

Frankie Muniz a partagé une photo de sa famille de fiction sur le tournage du reboot de Malcolm.

A l'occasion du 25e anniversaire de la série culte, une reprise par Disney+ a été annoncée pour une durée limitée de quatre épisodes en décembre.

La suite de Malcolm mettra en scène Malcolm et sa fille, interprétée par Keeley Karsten, de retour à la maison pour le 40e anniversaire de mariage des parents Hal et Lois.

Frankie Muniz a publié sur X une photo de lui avec Christopher Masterson et Justin Berfield, qui reprennent leurs rôles de Francis et Reese, les frères de Malcolm. « On m'a dit de ne pas encore publier ça, mais j'ai écouté cette chanson... J'ai trop hâte de voir les nouveaux épisodes et mes frères me manquent», a écrit l'acteur de 39 ans nommé deux fois aux Golden Globe. Le générique de la série originale, Boss of Me, de They Might Be Giants, contient en effet les paroles: « You're not the boss of me, now !» (Tu n'es plus mon patron, maintenant!). La série Malcom a remporté sept Emmy Awards et un Grammy Award pour sa bande originale.

Presque tout le casting original sera au rendez-vous. Outre le retour de Frankie Muniz dans le rôle de Malcolm, Bryan Cranston et Jane Kaczmarek ont confirmé leur retour dans le rôle des parents Hal et Lois. Toutefois Caleb Ellsworth-Clark remplacera Erik Per Sullivan, qui a pris ses distances avec le métier d'acteur, dans le rôle de Dewey.