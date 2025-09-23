  1. Clients Privés
Fribourg «Merci Maman!» : le FIFF dévoile le thème de sa prochaine édition

ATS

23.9.2025 - 19:00

Le Festival international du film de Fribourg (FIFF) dévoile le thème de la section «cinéma de genre» de sa 40e édition. Intitulée Merci Maman!, elle rend hommage à la diversité des figures maternelles au cinéma et à la fondatrice et «maman» du festival, Magda Bossy.

"Sans le travail remarquable de Magda Bossy, le FIFF n’existerait pas", souligne Thierry Jobin, directeur artistique du festival.
"Sans le travail remarquable de Magda Bossy, le FIFF n’existerait pas", souligne Thierry Jobin, directeur artistique du festival.
ATS

Keystone-SDA

23.09.2025, 19:00

23.09.2025, 19:04

Les organisateurs fribourgeois ouvrent également les votes pour «Les désirs du public» et lèvent le voile sur leurs nouveaux visuels, ont-ils fait savoir mardi. Le tout à six mois des célébrations d'une édition anniversaire qui déroulera ses fastes du 20 au 29 mars 2026, précise le communiqué du FIFF.

La section «cinéma de genre» explorera donc le thème «universel» de la maternité, à travers une sélection internationale de films. L'intitulé Merci Maman! peut se lire tant de manière affectueuse qu’avec ironie. Il met en lumière la diversité des figures maternelles au cinéma.

FIFF 2025. Le film chinois Black Dog remporte le Grand Prix du FIFF 2025

FIFF 2025Le film chinois Black Dog remporte le Grand Prix du FIFF 2025

«Maman du festival»

Avec des mères célibataires, courageuses, jonglant entre vie professionnelle et personnelle, femmes confrontées à des choix intimes, parfois celui de l’avortement, mères adoptives, familles composées de deux mamans. Les portraits de mères occupent aujourd’hui une place centrale.

Le FIFF entend par la même occasion célébrer la «maman du festival»: Magda Bossy, cofondatrice et première directrice en 1980. Originaire d’Egypte et passionnée de culture, elle a posé les bases d’un événement qui, 40 éditions plus tard, reste fidèle à sa vocation «d’ouverture et de découverte».

Cinéma. Fribourg: une 39e édition du FIFF engagée et «en quête de libertés»

CinémaFribourg: une 39e édition du FIFF engagée et «en quête de libertés»

Comme chaque année, la section «Les désirs du public» invite les spectateurs à voter pour leurs films favoris, parmi une sélection de classiques et d’œuvres phares plus récentes. Cinquante films répondant au sujet Merci Maman! sont soumis au suffrage jusqu’à fin octobre. Les cinq titres en tête seront projetés pendant le festival.

Concept visuel

A six mois de sa 40e édition, le FIFF dévoile encore le concept visuel qui habillera le festival, Fribourg et sa région lors de l’édition anniversaire. Signé par l’agence fribourgeoise volontiers, et son directeur Victor Ramalho, il met en scène des fleurs du monde entier, photographiées comme des portraits de stars de cinéma.

Cinéma. Le FIFF s'ouvre avec une cérémonie rythmée de culture hip-hop

CinémaLe FIFF s'ouvre avec une cérémonie rythmée de culture hip-hop

Chaque fleur, par ses origines et sa symbolique, reflète la diversité culturelle du festival, relèvent les organisateurs. «Sur fond bleu profond, elles deviennent les actrices d’une galerie sensible et universelle». «Un film, comme une fleur, s’ouvre peu à peu», a indiqué Victor Ramalho, cité dans le communiqué.

Une identité visuelle qui se déclinera sur l’ensemble des supports et imprègnera aussi toute la scénographie du festival jusqu’aux prix décernés, «repensés de sorte à être remis aux cinéastes comme on offre des fleurs». Le programme complet du 40e FIFF sera annoncé quant à lui le 4 mars prochain.

