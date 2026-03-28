Le Festival international du film de Fribourg (FIFF) attribue son Grand Prix 2026 à la satire iranienne Divine Comedy. Cinq des douze longs métrages et trois des quinze courts de la compétition internationale ont été primés. La 40e édition a inscrit un nouveau record d’affluence.

Le film Divine Comedy de l'Iranien Ali Asgari est décrit par le jury comme «pertinent dans un contexte géopolitique où s’accentuent la répression et l’érosion des libertés publiques». sda

Keystone-SDA ATS

Le Grand Prix 2026 vient récompenser le réalisateur Ali Asgari. Son film, interdit par le ministre iranien de la culture et diffusé en première suisse à Fribourg, dépeint «l’absurdité de la bureaucratie et de la censure dans son pays d’origine», ont indiqué samedi les organisateurs à l'occasion de la cérémonie de clôture du festival.

Le Jury international longs métrages du FIFF 2026 a souligné la pertinence du film dans un «contexte géopolitique où s’accentuent la répression et l’érosion des libertés publiques». Pour rappel, il était composé de Manuel Abramovich (Argentine, Allemagne), Milcah Cherotich (Kenya) et Ahmad Ghossein (Liban).

Kaouther Ben Hania

Le Special Jury Award, deuxième prix du Jury international longs métrages, a honoré pour sa part le film nigérian My Father’s Shadow d'Akinola Davies Jr. La cérémonie de clôture a été en outre ponctuée par la remise du premier Fribourg Cinema Award, prix à la carrière décerné à la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania.

Le cinéma iranien a confirmé sa trajectoire avec, pour la troisième édition d’affilée, le Best International Short Film Award décerné à Prehistoric d’Armin Etemadi. La production ukrainienne n’a pas été en reste, avec le doublement récompensé Honeymoon (Critics’ Choice Award et Youth Jury Award) et le court Easter Day (Seniors’ Jury Award).

Le Jury œcuménique a couronné le film chinois The Sun Rises on Us All. Les festivaliers ont eux plébiscité le nord-macédonien DJ Ahmet de Georgi M. Unkovski, qui obtient l’Audience Award. Ce film a suscité 24 projections dans le cadre du programme scolaire Planète Cinéma, «composante essentielle» de l’identité du FIFF.

12'000 élèves

Le programme a établi d'ailleurs un nouveau record depuis la pandémie: plus de 12’000 élèves ont eu la chance de découvrir plusieurs films de la programmation. Le FIFF continue dimanche avec la projection de films primés, avec son offre en ligne jusqu’au 30 avril, et toute l’année avec les Délices du FIFF et le Petit FIFF.

Au-delà, la fréquentation atteindra un nouveau record en termes d’entrées officielles, précise le communiqué, avec plus de 60 salles combles. La marque précédente, celle de l'an dernier, se situait à 51’193 entrées en salles et visionnages en ligne. Les chiffres définitifs seront diffusés lorsque l’offre en ligne sera terminée.

A cette affluence «exceptionnelle» s’ajoute celle des événements parallèles, en particulier ceux permis par le nouveau centre du festival. Le «Nomad Wood Nest» a ainsi pu réunir, «dans un esprit de fête, des fidèles du FIFF, des personnes qui hésitaient encore à le découvrir et des partenaires d’aujourd’hui et de demain».

Confiance en exergue

Le directeur artistique Thierry Jobin n'a pas manqué de faire part de son enthousiasme en clôturant la 40e édition. «Il semblerait que nous n’ayons pas galvaudé le plus grand cadeau que le public nous offre chaque année: sa confiance. On a souvent parlé de moments charnières dans l’histoire du festival», a relevé le Jurassien.

«Cette édition en a été un, peut-être le plus important», s'est-il réjoui. «Le festival a gagné des points décisifs auprès des tissus culturels, locaux et internationaux, mais aussi politiques et économiques, ce qui lui permet de tutoyer tous les publics possibles. C’est sur cet élan que nous préparons déjà 2027.»

La 41e édition du FIFF se déroulera l'an prochain du 21 au 27 mars.