L'affaire Dupont de Ligonnès est à nouveau au cœur de l'actualité. Alors que l'influenceur people Aquababe assure avoir retrouvé la trace de celui qui est suspecté d'avoir tué sa famille, Gérard Jugnot s'intéresse lui à une histoire parallèle à l'affaire pour en faire une comédie.

L'affaire Dupont de Ligonnès n'a pas fini de faire parler.

Pour preuve, la traque en ligne lancée par Aquababe qui agite la Toile mais aussi, à un autre niveau, les autorités. Si l'influenceur assure avoir retrouvé la trace en Asie de celui qui est suspecté d'avoir tué en avril 2011 sa femme et ses quatre enfants, dont les corps ont été retrouvés dans leur maison à Nantes, le procureur de la République serait un tantinet agacée par cette histoire qui générerait de fausses pistes, comme l'indique France Culture.

Si l'affaire tourne à l'obsession, avec Mauvaise pioche, c'est d'une affaire parallèle qu'a choisi de traiter Gérard Jugnot. Le réalisateur prépare en effet un film, inspiré de l'arrestation en 2019, à l'aéroport de Glasgow, d'un homme que les enquêteurs avaient pris à tort pour Xavier Dupont de Ligonnès. Guy Joao était en réalité un simple retraité qui allait retrouver son épouse en Écosse.

« C'est l'histoire d'un homme ordinaire balancé dans l'extraordinaire qui va prendre sa revanche. J'ai trouvé que c'était un point de départ formidable pour une comédie», a confié le réalisateur et acteur à RTL.

Gérard Jugnot incarnera lui-même Guy Joao, mais a fait appel à un casting cinq étoiles, avec son ami Thierry Lhermitte, mais aussi Philippe Lacheau, François Morel, Zabou Breitman, Jean-Pierre Darroussin et Michelle Laroque. « On s'amuse beaucoup et j'espère que ça sera à la hauteur de notre amusement», a partagé le réalisateur et coscénariste.

Mauvaise Pioche, dont Gérard Jugnot a également co-écrit le scénario, devrait sortir en salles au printemps 2026.