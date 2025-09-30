Evénement au blue Cinema !Concours: Taylor Swift t’attend sur grand écran, gagne tes billets!
30.9.2025
À l'occasion de la sortie de son nouvel album, Taylor Swift sort son film "The Official Release Party of a Showgirl" en Suisse. blue News tire au sort des billets First exclusifs pour les projections à Zurich et Genève.
Sven Ziegler
Taylor Swift sort son nouvel album "The Life of a Showgirl" le 3 octobre.
Parallèlement, le film "The Official Release Party of a Showgirl" sort dans le monde entier.
blue News tire au sort deux fois quatre billets First pour Zurich et Genève.
La catégorie "First" est la variante VIP dans les blue Cinemas : des sièges confortables, une boisson de bienvenue et des consommations dans la boutique du cinéma sont déjà inclus dans la valeur du billet de 54.90 francs chacun.
Le tirage au sort se déroule jusqu'au jeudi 2 octobre à 23h59. Les conditions de participation et les détails sont indiqués sur notre page.
Participez maintenant et, avec un peu de chance, assistez à la première de Taylor Swift au cinéma dans une atmosphère VIP !