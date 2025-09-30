À l'occasion de la sortie de son nouvel album, Taylor Swift sort son film "The Official Release Party of a Showgirl" en Suisse. blue News tire au sort des billets First exclusifs pour les projections à Zurich et Genève.

Le blue Cinema First offre une atmosphère exclusive pour une soirée cinéma parfaite. blue Cinema

Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi Taylor Swift sort son nouvel album "The Life of a Showgirl" le 3 octobre.

Parallèlement, le film "The Official Release Party of a Showgirl" sort dans le monde entier.

blue News tire au sort deux fois quatre billets First pour Zurich et Genève.

Les fans de Taylor Swift peuvent se réjouir : le vendredi 3 octobre, ce n'est pas seulement la sortie du nouvel album "The Life of a Showgirl".

Parallèlement , le film "The Official Release Party of a Showgirl", qui sera projeté dans plus de 100 pays à travers le monde - dont les blue Cinemas de Zurich et Genève, débutera également.

Pour cette soirée spéciale, Blue News tire au sort deux forfaits exclusifs : 4 billets First pour le blue Cinema Abaton à Zurich (début du film vers 21h30)

4 billets First pour le blue Cinema Genève (début du film à 22h15).

La catégorie "First" est la variante VIP dans les blue Cinemas : des sièges confortables, une boisson de bienvenue et des consommations dans la boutique du cinéma sont déjà inclus dans la valeur du billet de 54.90 francs chacun.

Le tirage au sort se déroule jusqu'au jeudi 2 octobre à 23h59. Les conditions de participation et les détails sont indiqués sur notre page.

Participez maintenant et, avec un peu de chance, assistez à la première de Taylor Swift au cinéma dans une atmosphère VIP !