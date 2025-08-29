  1. Clients Privés
Concours Gagnez des Pass VIP pour le nouveau blue Cinéma à Genève!

Barman Nicolas

29.8.2025

À l'occasion de l'ouverture du nouveau blue Cinéma à Genève le 3 septembre prochain, nous avons le plaisir d'inviter tous les cinéphiles et amateurs de divertissement à participer à un tirage au sort exclusif, avec de magnifiques prix à la clé !

Sponsored Content

Nicolas Barman

29.08.2025, 14:46

29.08.2025, 14:52

Que vous soyez un habitué des salles obscures ou un passionné de cinéma, c'est l'opportunité idéale pour découvrir Blue Cinema Genève, un lieu moderne où le cinéma prend une nouvelle dimension.

Ouvrez grand les yeux!

  • À partir du 3 septembre, le grand écran a une nouvelle adresse à Confédération Centre: blue Cinema Genève.
  • Venez découvrir notre nouveau cinéma comprenant 6 salles confortables avec fauteuils Premium & First, un café-bar convivial, idéal avant ou après le film ainsi qu'une boutique proposant tous les snacks et boissons dont rêve un cinéphile.
Montre plus

Pour fêter cet événement marquant, nous offrons à nos participants la chance de remporter de superbes prix et de vivre une expérience cinématographique inoubliable.

Les prix à gagner :

  • 5 × 1 Pass VIP blue Cinema
  • 10 × 1 Un an d'adhésion à un club membre blue Cinema au choix
  • 20 × 1 Set cadeau avec 2 entrées de cinéma, 2 boissons et 2 popcorns Medium
  • 50 × 1 Popcorn Medium et une boisson PET
Montre plus

Et ce n’est pas tout !

Chaque participant(e) se verra offrir un popcorn Small juste pour avoir pris part à ce tirage au sort.

Comment participer ?

La participation est simple et rapide !
Il vous suffit de cliquer sur ce lien: JE PARTICIPE AU CONCOURS

Le tirage au sort est ouvert jusqu’au 30 septembre 2025 à 23h59.

Ne laissez pas passer votre chance ! 

Sponsored Content

