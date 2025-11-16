  1. Clients Privés
Au MEG Genève célèbre une vingtaine de films palestiniens

ATS

16.11.2025 - 09:06

A Genève, la 14e édition des rencontres cinématographiques «Palestine: filmer c'est exister» (PFCE) débutera le 26 novembre aux cinémas du Grütli et au Musée d'ethnographie de Genève (MEG), jusqu'au 30 novembre. Au programme, 22 films réalisés entre 1960 et aujourd'hui.

A Genève, la 14e édition des rencontres cinématographiques "Palestine: filmer c'est exister" présentera une vingtaine de films du 26 au 30 novembre (image d'archives).
A Genève, la 14e édition des rencontres cinématographiques "Palestine: filmer c'est exister" présentera une vingtaine de films du 26 au 30 novembre (image d'archives).
ATS

Keystone-SDA

16.11.2025, 09:06

16.11.2025, 09:32

«Depuis 23 mois, partout dans le monde, la société civile descend dans la rue pour montrer sa solidarité avec le peuple palestinien. Elle dénonce l’horreur du génocide à Gaza, le nettoyage ethnique en Cisjordanie et l’impunité d’Israël», soutient le PFCE dans un communiqué. La production cinématographique qui s'est ralentie a poussé le festival à s'intéresser aux films d'il y a trente ans et plus.

Les thèmes évoqués par ces films ont surpris par leur similarité avec ceux d'aujourd'hui, indique le communiqué. «La place des femmes dans la société, la liberté dans l'art de filmer les corps et l'effacement programmé de la culture» s'y retrouvent.

4'000 mètres carrés inaccessibles. Les Casques bleus accusent Israël d'avoir construit des «murs» sur le territoire libanais

4'000 mètres carrés inaccessiblesLes Casques bleus accusent Israël d'avoir construit des «murs» sur le territoire libanais

Cinq cinéastes palestiniens viendront présenter leurs films à Genève lors du PFCE. Comme Laila Abbas, réalisatrice de la comédie dramatique «Thank you for banking with us!», qui ouvrira le festival au MEG.

Le festival sera aussi l'occasion de découvrir l'exposition «Je suis palestinienne, j'ai le droit de broder comme les Palestiniennes» de Nur Dasoki, artiste diplômée de la Haute école des arts dramatiques à Genève. Elle «affirme une identité multiple nourrie par l'exil, la transmission et la création», célèbre la résistance culturelle palestinienne et «questionne l'appartenance à travers les fils de la diaspora».

www.palestine-fce.ch

