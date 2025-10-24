  1. Clients Privés
Première de «Jay Kelly» George Clooney en acteur égocentrique et seul: «Je ne suis pas prêt à...»

Valérie Passello

24.10.2025

L'acteur américain George Clooney est plus enclin à regarder vers l'avenir que vers le passé, contrairement à son personnage dans «Jay Kelly», un drame introspectif de Netflix qui sortira en salles en novembre avant d'être diffusé sur la plateforme en décembre.

US actor George Clooney à la première de «Jay Kelly» au TCL Chinese Theatre d'Hollywood, le 23 octobre 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
US actor George Clooney à la première de «Jay Kelly» au TCL Chinese Theatre d'Hollywood, le 23 octobre 2025. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
AFP

Agence France-Presse

24.10.2025, 11:52

«Je ne suis pas prêt à regarder en arrière et à me contenter de ce que j'ai fait», a déclaré l'acteur de 64 ans à des journalistes lors de la première du film au festival de l'American Film Institute (AFI), à Hollywood jeudi soir.

Clooney a déclaré qu'il préfère au contraire se projeter dans l'avenir «et voir ce qui vient» dans sa carrière.

Dans le film, réalisé par Noah Baumbach, il incarne Jay Kelly, un acteur au succès phénoménal qui, après plus de trois décennies de carrière, s'interroge sur le sens à donner à sa vie.

Confronté au vide de son existence et à la solitude, il va embarquer pour un voyage en Europe et récupérer une récompense honorifique attribuée par un festival italien de cinéma, accompagné de son fidèle agent (Adam Sandler), prêt à tous les sacrifices pour contenter son employeur et ami.

Égocentrique, incapable du moindre geste altruiste envers sa famille et ses amis, George Clooney campe un pastiche de lui-même sans concession, en quête de rédemption notamment auprès de ses filles.

«Cela parle de chacun de nous et du sacrifice que l'on fait lorsqu'on accepte ce genre de travail et qu'on ne peut pas être aux côtés des personnes que nous aimons», a admis Clooney.

L'acteur qui, tout comme son personnage, a eu une carrière réussie à la télévision et au cinéma s'étendant sur des décennies, a déclaré se sentir cependant «assez chanceux» d'avoir des amis et des proches autour de lui. «Donc, je ne me sens pas aussi isolé» que Jay Kelly, a-t-il convenu.

«Jay Kelly» a été présenté à la dernière Mostra de Venise en août dernier. C'était l'un des trois films Netflix en compétition à Venise, qui offre une place de choix aux plateformes contrairement au festival de Cannes.

Le film doit sortir le 5 décembre en streaming, peu après une sortie limitée dans quelques salles américaines.

pr-aje/am

