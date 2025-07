Des milliers de fans ont réservé une ovation à George Lucas dimanche au Comic-Con en Californie, où le créateur de «Star Wars» se rendait pour la première fois. Il a présenté le «Lucas Museum of Narrative Art», un musée en forme de vaisseau spatial en construction.

Depuis 50 ans, la franchise "Star Wars" a drainé des dizaines de milliers de fans au Comic-Con, mais son créateur George Lucas ne s'était encore jamais rendu sur place. ATS

Keystone-SDA ATS

Le cinéaste a rempli le hall principal de cette grand-messe annuelle de la pop culture à San Diego, qui contient 6500 places. Beaucoup avaient fait la queue pendant des heures pour voir la légende de 81 ans et certains ont dégainé leur sabre laser à son arrivée.

«C'est une sorte de temple à l'art populaire», a résumé ce collectionneur, qui amasse des pièces depuis qu'il est à l'université. «J'ai fait cela pendant plus de cinquante ans et, soudain, je me suis demandé: que vais-je faire de tout cela?», a-t-il raconté.

Le bâtiment futuriste, qui doit ouvrir ses portes l'an prochain à Los Angeles, accueillera donc toutes sortes d'éléments de sa collection personnelle, qui va d'illustrations de Norman Rockwell à des peintures de Frida Kahlo, en passant par des bandes dessinées de Jack Kirby.

Des pièces de «Star Wars»

Le musée exposera aussi des pièces tirées des tournages de «Star Wars» et des autres oeuvres du réalisateur. Pour M. Lucas, l'endroit se veut comme un hommage aux pouvoirs de la narration.

«Quand vous naissez, le point de référence est la peur. Et à mesure que vous avancez dans la vie, les choses vous intriguent, surtout celles que vous ne comprenez pas et qui représentent donc une menace pour vous. En conséquence, vous créez des histoires pour vous sentir mieux», a philosophé l'Américain.

«La science-fiction est un mythe. Nous l'avons rendue réelle, mais nous l'avons rendue réelle grâce aux livres et à l'art», a-t-il ajouté.