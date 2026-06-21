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Cinéma Gracie Abrams «n'aurait jamais imaginé» se lancer dans le métier d'actrice

Covermedia

21.6.2026 - 10:07

Gracie Abrams fera ses débuts d'actrice dans Please, le prochain film de Halina Reijn. La chanteuse a confié à Vogue que ce n'était pourtant pas dans ses plans de carrière de se tourner vers le cinéma.

Gracie Abrams
Gracie Abrams

Covermedia

21.06.2026, 10:07

Gracie Abrams n'avait pas pour projet de faire de la comédie.

Au début de l'année, on a appris que l'interprète de Close to You ferait ses débuts d'actrice dans le rôle principal de Please, le prochain film de Halina Reijn, réalisatrice de Babygirl et Bodies Bodies Bodies.

Dans une interview accordée au magazine Vogue, dont elle fait la couverture, Gracie Abrams a admis qu'elle ne s'était pas imaginée se lancer dans le cinéma en plus de la musique: « Ce n'était pas quelque chose que j'avais imaginé pour moi-même, mais chaque fois que je lis le scénario, cela éveille quelque chose en moi».

L'artiste de 26 ans a ensuite expliqué qu'elle avait rencontré Halina Reijn lors d'un petit déjeuner il y a trois ans, alors que la réalisatrice recherchait des auteurs-compositeurs pour créer la bande originale de son film Babygirl, sorti en 2024.

Mais elle a fini par rencontrer une fan! « J'avais complètement oublié qu'il s'agissait d'un rendez-vous professionnel... Je voulais devenir son amie», a confié Halina Reijn au magazine à propos de leur rencontre,

Mais cela a suffi à ouvrir des portes. Quand la cinéaste a commencé à écrire le scénario de Please, elle a « immédiatement» pensé à Gracie Abrams pour le rôle principal.

Et elle ne le regrette pas: la chanteuse de That's So True l'a impressionnée par la façon dont elle s'est approprié le texte lors de l'audition. La réalisatrice l'a trouvée « incroyablement authentique».

Les détails de l'intrigue de ce film « sexy et romantique» sont pour l'instant tenus secrets, mais Halina Reijn a laissé entendre qu'il « suscite quelque chose auquel toutes les femmes peuvent s'identifier».

Gracie Abrams se prépare pour le tournage à venir en lisant de nombreuses pièces de théâtre, en composant de la musique inspirée de son personnage et en créant des playlists. « Cela m'a entraînée dans de nombreux méandres sombres et tortueux», a-t-elle ajouté.

Selon IMDb, le film mettra également en scène les acteurs anglais Tom Burke et David Jonsson, ainsi que Connor Storrie, révélation de Heated Rivalry.

Bien qu'elle soit novice en matière de comédie, Gracie Abrams est entourée de professionnels du cinéma. Son père est le réalisateur J.J. Abrams, sa mère est la productrice Katie McGrath, et son petit ami est l'acteur Paul Mescal, nommé aux Oscars.

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