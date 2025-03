Grimes, de son vrai nom Claire Boucher, a récemment été diagnostiquée autiste et souffrant de Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Au moment de critiquer certains contenus en ligne via X, la chanteuse s'est ouverte sur son expérience.

La chanteuse de 37 ans a repris sur son compte X un mème sur la « lecture excessive» pendant l'enfance, supposée prédire les signes du TDAH, pour dénoncer certains contenus en ligne.

« Il y a cette sous-culture de comptes sur la «santé mentale» qui sont, à mon avis, des risques d'information extrêmes», a-t-elle posté. « J'ai reçu un diagnostic de TDAH/autisme cette année et j'ai compris que j'étais probablement dyslexique, ce qui explique pourquoi je ne peux pas épeler du tout sans correcteur d'orthographe.»

L'ex-compagne d'Elon Musk, avec qui elle partage trois enfants, regrette de ne pas avoir été diagnostiquée plus tôt.

« J'ai l'impression que si nous l'avions su quand j'étais enfant, j'aurais travaillé beaucoup moins dur, j'aurais pris des médicaments et tant d'obsessions et de motivations bizarres que j'avais auraient été considérées comme pathologiques et j'aurais pu faire une croix sur certaines choses qui ont été très difficiles pour moi, mais je suis contente de les avoir surmontées», a-t-elle ajouté.

Lorsqu'elle allait à l'école et entendait parler de « diverses maladies mentales», Grimes aurait « commencé à en ressentir les symptômes», avant qu'ils ne disparaissent à la fin des cours. L'artiste estime toutefois que de nombreuses personnes de nos jours « s'auto-diagnostiquent» des troubles d'apprentissage potentiels.

« J'ai l'impression qu'une grande partie du TDAH est due à la dépendance aux écrans et à l'épuisement dopaminergique», évalue Grimes.