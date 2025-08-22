Grosse émotion: Olivier Minne et Sidonie Bonnec en larmes!

L'animateur Olivier Minne a décidé de quitter France Télévisions pour rejoindre le groupe M6. En plus de lâcher les rênes de «Fort Boyard», il va aussi quitter le navire de «Tout le monde a son mot à dire», qu'il co-anime avec Sidonie Bonnec depuis huit ans. Et au sein de l'équipe, l'émotion est à son comble.

Rédaction blue News Valérie Passello

Jeudi dans «Tout le monde a son mot à dire», une surprise était réservée aux téléspectateurs: la diffusion d'un bêtisier avec les meilleurs moments du tandem Olivier Minne - Sidonie Bonnec. À l'issue de la séquence, les deux animateurs étaient en larmes, submergés par l'émotion.

Sidonie Bonnec a tenté de rattraper le coup en lançant: «On est tristes parce qu'on a été tellement heureux avec vous pendant huit ans», ce qui n'a eu pour effet que de relancer les larmes du duo!

Difficile pour Olivier Minne et Sidonie Bonnec de retenir leurs larmes au moment où la fin de leur duo télévisuel approche. Capture d'écran blue TV

Un épisode plein de tendresse, où toute le réconfort est venu d'un câlin collectif avec Bruno Guillon et Mélanie Page.

Pour la dernière émission - qui sera diffusée ce samedi 23 aout, Olivier Minne a tenu à rendre hommage à Sidonie Bonnec: «Je voulais te dire que dans ma vie professionnelle, j’ai eu la chance de faire quelques duos avec des animatrices fantastiques et puis il y a eu toi qui es entrée dans ma vie. Je dois t’avouer que je me considère comme un homme très gâté. Tu es une femme très particulière, très spéciale et il faut que tu entretiennes ça, c’est ce qui fait ta force, c’est ce qui fait que je t’aime, que je t’aimerai toujours, au-delà de ce programme.»

Il y a trois mois, Olivier Minne surprenait son monde en annonçant son départ de France Télévisions, après 35 ans dans le service public. C'est l'animateur Bruno Guillon qui le remplacera dans «Tout le monde a son mot à dire». Le nom de la personne qui lui succédera dans «Fort Boyard» n'a pas encore été divulgué, mais l'ex-Miss France Camille Cerf a d'ores et déjà annoncé à «Gala» qu'elle avait déposé sa candidature.