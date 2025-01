Pour son nouveau film Ad Vitam, Guillaume Canet partage l'affiche avec son fils de 13 ans, Marcel. L'occasion pour le compagnon de Marion Cotillard d'aborder dans 50' Inside les débuts de son fils au cinéma.

06.01.2025

Guillaume Canet a évoqué sa dernière expérience de tournage avec son fils de 13 ans, Marcel, dans son film Ad Vitam.

L'adolescent a partagé quelques scènes avec son père dans ce long-métrage suivant le combat d'un ancien agent du GIGN pour secourir son épouse enlevée par une organisation criminelle.

Interrogé ce week-end par 50' Inside sur les premiers pas du jeune Marcel au cinéma, Guillaume Canet a dit rester prudent, avec Marion Cotillard, face à l'ascension de leur fils dans le show-business à un si jeune âge.

« On surveille ça de près car on sait que c'est un peu jeune pour démarrer», a-t-il expliqué, affirmant toutefois que ces moments avaient été «formidables». « (C'était) extrêmement stressant mais il en avait très envie. À partir du moment où il en a envie, on est bien obligé de mettre le pied à l'étrier. Et je préférais autant que ça se passe avec moi.»

D'autant plus que les parents de Marcel, qui se fréquentent depuis 2007, connaissent mieux que personne ce milieu où ils se sont affirmés dès les années 1990. Un détail que Guillaume Canet voit autant comme un avantage qu'un « inconvénient» pour son fils, qui pourrait être soumis à « une attente très forte» du public.

« C'est un métier quand même très difficile, qui demande de se remettre souvent en question», a ajouté Guillaume Canet. « Il y a des moments où on se prend des seaux de merde, on peut le dire. Ça peut être parfois dur à encaisser. Et en même temps il est à bonne école. Il a des parents qui ont la tête sur les épaules. On vit comme des gens normaux donc c'est la meilleure école pour lui, je pense.»

Le cinéaste reste toutefois ouvert à une autre voie pour son fils: « Ce n'est pas certain qu'il aura envie de faire ça non plus. Là je pense que ça l'amuse mais il aura sûrement et peut-être envie de faire autre chose, et tant mieux. Quoi qu'il fasse, à partir du moment où il est heureux, c'est le principal».

Ad Vitam, réalisé par Rodolphe Lauga, sort le 10 janvier sur Netflix.