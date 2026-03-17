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Mort de Bruno Salomone Guillaume de Tonquédec raconte: «Il lui a demandé sa main sur son lit d'hôpital»

Covermedia

17.3.2026 - 11:43

Guillaume de Tonquédec a révélé dans l'émission C à Vous que le regretté Bruno Salomone avait épousé sa compagne Audrey à l'hôpital, alors qu'il se savait condamné. Les témoignages de ses amis ont insisté sur la « joie» que l'acteur irradiait jusqu'à la fin.

Guillaume de Tonquédec fait partie des nombreux amis et partenaires de travail de Bruno Salomone qui ont évoqué sa mémoire après son décès, le 15 mars (26).
Guillaume de Tonquédec fait partie des nombreux amis et partenaires de travail de Bruno Salomone qui ont évoqué sa mémoire après son décès, le 15 mars (26).
Covermedia

Covermedia

17.03.2026, 11:43

Ils ont le cœur lourd et auraient préféré ne pas être sur C à vous à évoquer celui qui a été emporté à 55 ans par la récidive de son cancer, mais Guillaume de Tonquédec et Thierry Bizot, producteur et co-créateur de la série Fais pas ci, fais pas ça, lui ont rendu un touchant hommage. Sans minimiser la douleur que le comédien éprouvait sur son lit d'hôpital, ils ont mis en avant sa force de caractère, son immense courage, sa gentillesse, son souci des autres, et sa joie, jusqu'au bout.

Mort de Bruno Salomone. Jean Dujardin pleure «son frère», Florence Foresti un «grand» homme

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Guillaume de Tonquédec a également souligné que la femme de Bruno Salomone, Audrey, avait été magnifique à ses côtés. Elle a « tenu la rampe. Elle n'a jamais craqué. C'est une femme incroyable», a-t-il dit avec admiration. Sa femme, car Bruno Salomone et Audrey se sont mariés à l'hôpital».

« Il lui a demandé sa main sur son lit d'hôpital», a précisé le comédien, qui a ajouté, très ému: « C'est une femme d'exception».

De son côté, Thierry Bizot a confié à Paris Match combien Bruno Salomone était heureux de s'être uni avec celle qui partageait sa vie depuis longtemps. « Quand je l'ai vu, il avait sa bague au doigt. Je lui ai dit: «dis donc, tu es marié. Félicitations». Il était tout content, tout fier», a-t-il expliqué.

L'actrice Isabelle Gelinas a ajouté auprès du magazine que son collègue, qui a incarné son époux dans Fais pas ci, fais pas ça, « est parti tranquillement chez lui, avec sa femme».

Bruno Salomone était tout aussi extraverti sur scène ou à l'écran qu'il était pudique et réservé sur sa vie privée. Il n'avait jamais parlé de ses amours et avait peu apprécié que sa liaison ancienne avec Julie Gayet ait été révélée publiquement. Il a également caché jusqu'au bout sa maladie, et même à son pote Guillaume de Tonquédec il n'avait rien dit. L'ayant appris par un ami commun, l'acteur du Temps des secrets lui a demandé d'en parler. Il l'a accompagné jusqu'à lundi dernier, confirmant ce que Patrick Sébastien avait indiqué dans son hommage à Bruno Salomone: tous ses copains se sont relayés à son chevet.

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