La tragédie «Hamnet», qui explore de manière fictive le deuil d'Agnes et William Shakespeare après la mort de leur fils, a remporté dimanche le Golden Globe du meilleur film dramatique. Dans la catégorie comédie, le trophée est revenu à «Une bataille après l'autre».

Paul Mescal, à gauche, et Jessie Buckley posent dans la salle de presse après que « Hamnet » ait remporté le prix du meilleur film dramatique lors de la 83e cérémonie des Golden Globes, le dimanche 11 janvier 2026, au Beverly Hilton à Beverly Hills, en Californie. (AP Photo/Chris Pizzello) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Inspirée par le roman de Thomas Pynchon, «Vineland», la tragicomédie «Une bataille après l'autre» s'appuie sur le fossé irrémédiable entre l'héritage politique du Black Power et celui du Ku Klux Klan, pour mettre en scène une intrigue familiale dans une société ultra-polarisée, où tout se résout par les armes. Cette victoire cimente son statut de favori pour l'Oscar du meilleur film.

Quant à «Hamnet», réalisé par la cinéaste chinoise Chloé Zhao, ce long-métrage a également valu le prix de la meilleure actrice à Jessie Buckley, remarquable en mère dévastée qui trouve une catharsis inattendue dans l'oeuvre théâtrale de son mari. Le film devance notamment «Sinners» de Ryan Coogler.