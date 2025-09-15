«Hamnet», un drame qui explore de manière fictive le deuil d'Agnes et William Shakespeare après la mort de leur fils, a remporté dimanche le premier prix du Festival du film de Toronto.

L'acteur Jacobi Jupe, de gauche à droite, la réalisatrice Chloé Zhao et l'acteur Noah Jupe sont photographiés sur le tapis rouge du film « Hamnet » lors du Festival international du film de Toronto, à Toronto, le dimanche 7 septembre 2025. (Sammy Kogan/La Presse canadienne via AP) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le long-métrage se penche sur un pan inconnu de la vie du célèbre auteur britannique, qui aurait eu un fils appelé Hamnet.

La réalisatrice Chloé Zhao s'est inspirée pour ce drame historique du roman éponyme de Maggie O'Farrell publié en 2020.

«Le roman de Maggie est comme un poème, a raconté Chloé Zhao à l'AFP. Les voir tomber amoureux et se rapprocher, puis être séparés... C'est une guerre civile intime à laquelle nous sommes tous confrontés à mesure que nous grandissons et mûrissons.»

Son adaptation propose une approche plus chronologique que le roman et multiplie les descriptions poignantes du deuil. Lors de sa projection en avant-première au Festival international du film de Toronto (TIFF), de nombreux spectateurs ont été émus aux larmes.

«Hamnet», dont les critiques de la presse spécialisée sont élogieuses, s'impose avec cette récompense comme un des grands favoris pour les Oscars de 2026.

La réalisatrice de 43 ans a rapidement connu le succès grâce à des films indépendants comme «The Rider» puis «Nomadland» en 2020, un drame semi-fictif sur les nomades de l'Ouest américain qui a remporté trois Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Le public est roi

Contrairement au festival de Cannes ou à celui de Venise, à Toronto, c'est le public qui décerne les prix. Tout film inscrit dans la programmation est éligible, quand dans les autres festivals ils doivent être présentés dans les catégories en compétition.

Le deuxième prix revient au réalisateur mexicain Guillermo del Toro pour son adaptation de «Frankenstein» et le troisième prix au nouvel opus de «Wake Up Dead Man», le plus sombre de la trilogie, emmené par Daniel Craig.

Le prix du meilleur documentaire a été attribué au film à l'origine de polémiques sur les efforts d'un ancien soldat israélien pour sauver sa famille des attaques sanglantes du mouvement islamiste palestinien Hamas du 7 octobre 2023.

Produit au Canada, «The Road Between Us: The Ultimate Rescue» utilise notamment des images filmées par des combattants du Hamas lors des attaques du 7-Octobre. Les organisateurs l'avaient déprogrammé le mois dernier, évoquant un manque de «clarté juridique» autour de ces images. Avant de le réintégrer face aux accusations de censure.