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«Ted Lasso» Hannah Waddingham doit composer avec un collègue... versatile !

Covermedia

7.6.2026 - 10:10

Hannah Waddingham a laissé entendre qu'il y avait des tensions sur le tournage de «Ted Lasso». L'actrice, qui incarne Rebecca Welton, a évoqué dans Variety les changements de scénario déstabilisants opérés par Jason Sudeikis.

Hannah Waddingham a laissé entendre qu'il y avait des tensions avec Jason Sudeikis sur le tournage de Ted Lasso.
Hannah Waddingham a laissé entendre qu'il y avait des tensions avec Jason Sudeikis sur le tournage de Ted Lasso.
Covermedia

Covermedia

07.06.2026, 10:10

L'actrice, qui incarne Rebecca Welton, la patronne d'une équipe de football, a évoqué la « relation amour-haine» qui lie le duo dans cette série très appréciée des fans, lors d'une interview accordée à Variety.

« Il y a toujours un peu de va-et-vient au sein d'une scène», a-t-elle expliqué à propos des réécritures de scénario improvisées habituelles de Jason Sudeikis.

« Il l'entend dans la pièce, puis on peaufine», a-t-elle noté. « Avec ce garçon, il faut savoir s'adapter. Lui et moi avons une relation amour-haine permanente, car il change tout à la dernière minute. »

Jason Sudeikis s'est fait connaître pour ses réécritures de Ted Lasso, qui ont eu un impact considérable sur la troisième saison de la série à succès, dont la diffusion a été retardée de plusieurs mois.

Bien qu'il ait laissé entendre qu'il y avait des frustrations sur le plateau, la star de The Fall Guy a insisté sur le fait que les membres de la distribution sont tous très proches et a confié que c'était « bizarre» s'ils ne se parlaient pas chaque semaine.

Hannah Waddingham s'est également confiée sur la relation complexe que son personnage entretient avec le Ted Lasso de Jason Sudeikis, et sur la façon dont celle-ci « va à l'encontre des normes».

« Ils sont sans aucun doute des âmes sœurs, mais cela peut signifier une multitude de choses», a déclaré l'actrice et chanteuse au média.

La saison 4 de Ted Lasso devrait sortir en août.

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