Harrison Ford ne regrette pas d'avoir tourné un film qui a fait un bide au box-office. L'acteur a confié au Wall Street Journal prendre ses responsabilités dans le flop au box-office du dernier Indiana Jones.

Harrison Ford s'estime responsable de l'échec de l'un de ses derniers films au box-office. Covermedia

Covermedia Covermedia

L'acteur de 82 ans a repris son rôle culte dans «Indiana Jones et le cadran du destin», qui est sorti en 2023 et qui aurait fait perdre à Disney 130 millions de dollars. Harrison Ford a avoué qu'il avait joué un rôle moteur dans le film, le cinquième de la franchise, mais qu'il n'était pas trop triste qu'il ait été un échec.

Au sujet de ce bide, l'icône hollywoodienne en a endossé la responsabilité dans un entretien avec le Wall Street Journal. « Ça arrive. C'est moi qui ai senti qu'il y avait une autre histoire à raconter. Quand Indy a subi les conséquences de la vie qu'il devait mener, je voulais avoir une autre chance de le relever, de le dépoussiérer et de le mettre sur le terrain, privé d'une partie de sa vigueur, pour voir ce qui se passerait», a-t-il confié.

Passant outre le résultat mitigé du box-office, il s'est dit fier de son travail: « Je suis toujours heureux d'avoir fait ce film».

Ce mois-ci, les fans pourront le voir dans le rôle de Thaddeus «Thunderbolt» Ross, alias le Hulk rouge, dans le film Marvel Captain America: Brave New World de Julius Onah. L'acteur a confirmé avoir accepté le projet sans lire de scénario. « Pourquoi pas? J'ai vu suffisamment de films Marvel pour voir des acteurs que j'admire s'amuser. Je ne savais pas vraiment qu'à la fin je me transformerais en Hulk rouge. C'est comme dans la vie... On n'a pas le mode d'emploi», s'est amusé Harrison Ford.

Captain America: Brave New World, avec également Anthony Mackie, Tim Blake Nelson et Shira Haas, sort le mercredi 12 février dans les salles en France.