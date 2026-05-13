Hayden Panettiere a débuté très jeune dans les métiers du spectacle. L'actrice de Heroes a confié dans le podcast On Purpose with Jay Shetty comment cela avait affecté ses relations avec sa mère.

Hayden Panettiere et sa mère ont eu une étrange relation.

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L'actrice est revenue sur son enfance dans le monde du spectacle lors de son passage au micro du podcast On Purpose with Jay Shetty. Hayden Panettiere a notamment expliqué comment le fait d'avoir sa mère, Lesley Vogel, comme manager avait détérioré leurs liens.

La star de la série Heroes a révélé qu'elle avait commencé à travailler à l'âge de huit mois et qu'elle considérait sa mère comme « sa patronne».

« Tout était business», a-t-elle confié à Jay Shetty, à propos de leur vie commune. « Je suis devenue sa confidente, son assistante, sa thérapeute, l'épaule sur laquelle elle pouvait pleurer, tout sauf sa fille.»

La comédienne de 36 ans a raconté comment elle a finalement décidé de rompre leur relation professionnelle à l'âge de 19 ans. « Je lui ai dit: «Je ne veux plus que nous travaillions ensemble. Je veux juste que tu sois ma mère»», a-t-elle expliqué.

Toutefois, la réponse n'a pas été celle qu'elle espérait. « Je me souviens avoir eu de l'espoir», a confié Hayden Panettiere, avant de souligner sa déception. « Mais je ne m'attendais pas non plus à la réaction que j'ai eue, qui a été: «Tu me dois quelque chose.» Et c'est tout ce qu'elle a dit. Puis elle est partie.»

Et l'actrice de Malcolm remarque: « C'était décevant de découvrir que c'était une question d'argent. Le fait qu'elle ne se souciait pas d'avoir une relation avec moi était difficile à accepter. Je voulais désespérément continuer à sentir que j'avais des parents sur qui compter».

Les mémoires de Hayden Panettiere, This is Me: A Reckoning, sortent le 19 mai. Elle y révèle notamment sa bisexualité.

Lesley Vogel a récemment déclaré à propos de sa fille: « Nous avons tous le droit de choisir notre propre chemin dans la vie. Après vingt ans de traumatismes, de chaos, d'addictions (et) d'accusations, j'ai senti que je n'avais pas d'autre choix que de rompre tout contact. Il restera toujours un espoir tenace qu'elle trouve son propre chemin vers la paix intérieure.»