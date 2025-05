Le casting principal de la prochaine série télévisée Harry Potter a été confirmé par HBO. Les responsables du show ont déclaré dans un communiqué qu'ils avaient hâte que les fans découvrent la « magie» du trio à l'écran.

Série "Harry Potter": HBO dévoile les acteurs qui incarneront Harry, Hermione et Ron, le tournage débutera cet été@lodesusbielle pic.twitter.com/VPoPEBAnBe — BFMTV (@BFMTV) May 28, 2025

Covermedia Covermedia

La chaîne a dévoilé le 27 mai (25) les noms et visages des jeunes stars qui interprèteront les rôles principaux de Harry Potter, Hermione Granger et Ronald Weasley dans son adaptation sur le petit écran de la saga de livres de J.K Rowling.

Hermione Granger sera interprété par Arabella Stanton, Harry Potter par Dominic McLaughlin et Ronald Weasley par Alastair Stout.

La showrunner Francesca Gardiner et le réalisateur Mark Mylod, qui sont tous deux producteurs exécutifs de la série, ont publié un communiqué commun expliquant le processus du casting.

«Après une recherche extraordinaire menée par les directrices de casting Lucy Bevan et Emily Brockmann, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons trouvé notre Harry, notre Hermione et notre Ron», peut-on lire. «Le talent de ces trois acteurs est unique et merveilleux, et nous sommes impatients que le monde entier soit témoin de leur magie à l'écran. Nous tenons à remercier les dizaines de milliers d'enfants qui ont participé aux auditions. Ce fut un réel plaisir de découvrir cette abondance de jeunes talents.»

Les trois jeunes comédiens ont rejoint un casting de stars déjà dévoilées dans des rôles emblématiques. John Lithgow a été choisi pour incarner le directeur de l'école Poudlard, Albus Dumbledore, Paapa Essiedu pour jouer le professeur Severus Rogue, et Janet McTeer dans le rôle de professeure et directrice adjointe de Poudlard, Minerva McGonagall. La date de sortie de la série Harry Potter n'a pas encore été révélée par HBO.