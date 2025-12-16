Heldin (En première ligne) de Petra Volpe fait partie de la «short list» pour le prix du meilleur film international lors de la 98e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Quatorze autres films ont été retenus dans cette première sélection.

Le film suisse Heldin (En première ligne) de Petra Volpe a été sélectionné pour les Oscars (archives). ATS

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

86 pays avaient posé leur candidature pour la compétition 2026 dans la catégorie International Feature Film, a annoncé mardi l'Académie du cinéma à Los Angeles.

Sélectionné dans une douzaine de festivals, et déjà primé au moins six fois, Heldin (En première ligne) de Petra Volpe est le film suisse, qui a attiré le plus de monde dans les salles cette année, avec environ 200'900 entrées. Présenté en première mondiale à la Berlinale, le film rend hommage au personnel soignant dans un hôpital suisse.

La sélection comprend quinze longs métrages dans cette catégorie. Les films No Other Choice (Corée du Sud), The Voice of Hind Rajab (Tunisie) ou Belén (Argentine) sont également en lice. La France a été retenue avec Un simple accident, du réalisateur iranien Jafar Panahi.

Le drame familial Sentimental Value (Norvège), le road movie Sirât (Espagne), The Secret Agent (Brésil), Sound of Falling (Allemagne), Homebound (Inde), The President’s Cake (Irak), Kokuho (Japon), All That’s Left of You (Jordanie), Palestine 36 (Palestine), Left-Handed Girl (Taiwan) complètent la liste.

Parmi les 15 candidats, cinq films seront nominés pour la finale le 22 janvier. La 98e cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 15 mars 2026.