Star et icône du cinéma, Marilyn Monroe aurait eu cent ans le 1er juin. Plus de soixante ans après sa mort, Hollywood l'a célébrée lundi à travers une exposition, des projections et une vente aux enchères.

Marilyn Monroe aurait eu 100 ans le 1er juin. Hollywood lui a rendu hommage. ATS

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«Quand on pense à Hollywood, on pense à Marilyn», a affirmé à l'AFP la guide touristique Lacey Noel sur le Walk of Fame à Los Angeles.

«Elle dégage une aura à la fois magnifique, mystérieuse et captivante, qui ne s'estompera jamais».

Cent roses et un gâteau ont été placés lundi par les admirateurs de Marilyn Monroe devant le Chinese Theatre, symbole du vieil Hollywood, pour rendre hommage à l'actrice – née Norma Jeane Baker le 1er juin 1926 à Los Angeles.

C'est dans ce cinéma que celle qui fut longtemps cantonnée à des rôles de blonde ingénue, avant de s'imposer comme une icône féministe au fil du temps, laissa l'empreinte de ses mains et de ses pieds en 1953, aux côtés de Jane Russell, sa partenaire dans «Les hommes préfèrent les blondes».

Les célébrations de son centenaire s'accompagnent de l'ouverture d'une exposition intitulée «Marilyn Monroe: Icône de Hollywood», au musée du cinéma à Los Angeles. Inaugurée dimanche, cette exposition retrace sa vie et sa carrière à travers des projections de films et des objets rares, dont la célèbre robe rose satinée portée dans «Les hommes préfèrent les blondes».

Une vente aux enchères, «100 ans de Marilyn», rassemble des photographies inédites, un scénario annoté du film inachevé «Something's Got to Give», ainsi que des effets personnels de l'actrice, notamment du maquillage.

Sa disparition brutale à 36 ans, dans la nuit du 4 au 5 août 1962, fait l'objet de spéculations depuis des décennies. S'est-elle suicidée? A-t-elle succombé à une overdose de médicaments? Ou, comme certains l'affirment, est-ce un assassinat en lien avec ses relations intimes avec les frères Kennedy?

Bien que sa carrière n'ait duré que 17 ans, Marilyn Monroe continue d'inspirer la ville du cinéma et au-delà. Livres, films et références culturelles lui sont constamment consacrés. En 2023, elle figurait encore à la 12e place du classement Forbes des célébrités défuntes rapportant le plus (10 millions de dollars), derrière Michael Jackson mais devant Albert Einstein.