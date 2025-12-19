La Cinémathèque suisse à Lausanne rend hommage à Robert Redford, disparu en septembre dernier. Elle propose de redécouvrir sept films de l'acteur et réalisateur américain, en attendant de préparer une rétrospective plus large.

Dans "Les Hommes du président", Robert Redford tournait en compagnie de Dustin Hoffman (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La Cinémathèque explique qu'elle n'a pas eu le temps de monter, en peu de temps, une programmation à la hauteur de l'exceptionnel parcours artistique et humain de Robert Redford. En attendant de revenir avec un hommage «plus large et réfléchi», elle projette ces prochaines semaines une série de ses films emblématiques.

Premier grand acteur moderne à passer derrière la caméra, Robert Redford s'est engagé pour les causes qui lui tenaient à coeur: la défense de l'environnement et le soutien au cinéma indépendant. Il a tourné dans plus de cinquante films, réalisé neuf longs métrages, et n'a cessé d'explorer, à travers ses rôles et ses mises en scène, les grands archétypes de la culture américaine.

Jusqu'en mars

Samedi, la Cinémathèque met à l'affiche «Ordinary People» (1980), sa première réalisation pour laquelle il gagna quatre Oscars. Suivra le 27 décembre «Jeremiah Johnson» (1972), de Sydney Pollack, l'un de ses rôles préférés sur grand écran.

Le cycle se poursuit en janvier et février avec cinq autres films du Golden Boy d'Hollywood, dont la carrière s'étend sur plus de six décennies. Dans «L'Arnaque» (1974), il retrouve Paul Newman. «Les hommes du président» (1976) révèle son talent pour incarner des personnages engagés alors que «The Great Gatsby» (1974) illustre l'élégance et la subtilité de son jeu.

En 1998, il dirige et joue dans «L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux» (1998), reflet de son amour pour les chevaux, présents dans plusieurs de ses films. Enfin, le premier mars, place à «Out of Africa» (1985), avec Meryl Streep, qui remporta un énorme succès.