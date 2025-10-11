  1. Clients Privés
Cinéma Hommage à Robert Redford, le Festival Lumière s'ouvre à Lyon

ATS

11.10.2025 - 19:28

Le 17ème Festival Lumière à Lyon s'est ouvert samedi sur un hommage à Robert Redford, avec Sean Penn comme invité d'honneur de ce rendez-vous annuel consacré à l'histoire du cinéma.

La première soirée du Festival Lumière à Lyon s'est ouverte samedi sur de courtes scènes cultes de Robert Redford, décédé le 16 septembre.
ATS

Keystone-SDA

11.10.2025, 19:30

Mais aussi en présence notamment de Costa Gavras et d'une pléiade de cinéastes, actrices et acteurs français et étrangers. L'acteur et réalisateur américain Sean Penn a été ovationné debout par un public qui a rempli les gradins des quelque 5000 places de la halle Tony Garnier de Lyon.

La première soirée de ce festival de huit jours s'est ouverte sur de courtes scènes cultes de Robert Redford, décédé le 16 septembre, et doit s'achever sur une projection du chef-d'oeuvre de Milos Forman «Vol au-dessus d'un nid de coucou» (1975).

Lausanne. Plongée dans la culture souterraine le temps d'un 24e LUFF

LausannePlongée dans la culture souterraine le temps d'un 24e LUFF

«Ce festival est essentiel, un exemple pour tous les festivals», s'est enthousiasmé le réalisateur franco-grec Costa Gavras, 92 ans, interrogé par l'AFP.

Plus de 150 classiques seront projetés sur huit jours en 450 séances: à Lyon, berceau du 7ème art avec l'invention du cinématographe par les frères Louis et Auguste Lumière en 1895, mais aussi dans plusieurs villes de la métropole lyonnaise.

Avec des oeuvres du monde entier parfois restaurées, des rétrospectives, des expositions, des hommages et même des master classes notamment avec Sean Penn et Natalie Portman, ce festival, créé en 2009 par le directeur de l'Institut Lumière de Lyon Thierry Frémaux, par ailleurs grand patron du Festival de Cannes, fait revivre les grands classiques du passé et honore réalisateurs et acteurs qui ont marqué l'histoire du 7ème art.

Le 17ème prix Lumière

Le 17ème prix Lumière sera décerné vendredi soir à Michael Mann, 82 ans. Le cinéaste américain a marqué ces 40 dernières années avec douze longs-métrages dont «Heat» (1995), avec le duo Al Pacino et Robert de Niro.

Il a également dirigé Daniel Day-Lewis dans «Le Dernier des Mohicans» (1992) ou Tom Cruise dans «Collatéral» (2004).

Cinéma. Le Zurichois Moris Freiburghaus est le grand vainqueur du ZFF

CinémaLe Zurichois Moris Freiburghaus est le grand vainqueur du ZFF

Parmi les autres invités prestigieux du festival sont annoncés le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, le réalisateur chinois John Woo, Dominique Blanc de la Comédie française, le réalisateur hongrois István Szabó, Isabelle Huppert, Kad Merad, Alain Chabat, Juliette Binoche, Orelsan, Dany Boon, Sabine Azéma, Pierre Arditi, Michel Hazanavicius et Raphaël Quenard. A noter également une rétrospective Louis Jouvet et un hommage à David Lynch.

Le prix Lumière a déjà récompensé, «pour l'ensemble de leurs oeuvres et le lien qu'elles entretiennent avec l'histoire du cinéma», des personnalités comme Milos Forman, Ken Loach, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Tim Burton, Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Wong Kar-wai, Catherine Deneuve ou Isabelle Huppert.

