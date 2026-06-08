Hugh Laurie tacle une journaliste qui critique Dr House : «Ce n'était pas pour vous…»

La journaliste Janet Murray a critiqué la série Dr House, terminée en 2012, et le personnage de Hugh Laurie sur X. L'acteur a farouchement défendu la formule du programme médical.

Hugh Laurie

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Hugh Laurie a riposté aux récentes critiques visant Dr House. L'acteur britannique, qui a incarné le Dr Gregory House dans cette série médicale pendant huit saisons entre 2004 et 2012, a répondu à la journaliste indépendante Janet Murray, qui s'était exprimée sur X pour critiquer la première saison, lui reprochant d'avoir « le même schéma narratif à chaque épisode».

Janet Murray a affirmé que dans chaque épisode, le Dr House se trompait plusieurs fois dans son diagnostic avant d'avoir une « idée farfelue de dernière minute» et de percer le mystère de la maladie. Elle a conclu son message en demandant: « Huit saisons comme ça?»

Commençant par remercier Janet Murray « pour (sa) critique», Hugh Laurie a continué sur le ton de l'ironie et de l'humour, avec une légère pointe de cynisme que ne lui aurait pas reprochée son double à l'écran. Le comédien a ainsi expliqué qu'ils avaient essayé de varier les choses et de proposer des épisodes où le docteur House trouve le bon diagnostic dès le premier essai, mais ceux-ci ne duraient « que 6 minutes» et les dirigeants de NBC « n'étaient pas contents».

«Nous avons ensuite essayé des épisodes où House ne trouve jamais la bonne réponse et où le patient meurt. Le public n'était pas content», a-t-il ajouté.

«On pourrait appliquer votre analyse incisive à d'autres formes d'art: J. S. Bach a écrit 30 variations Goldberg sur la même structure d'accords; Frida Kahlo a peint 50 autoportraits; Henry Moore, quoi?» a poursuivi l'acteur de The Night Manager. «Le but, c'est, ou c'était, de proposer des variations sur un thème; si tout ce que vous voyez, c'est l'hôpital, le blabla médical, alors ce n'était pas pour vous.»

Thanks for your critique, Janet. We actually tried a couple of episodes where House (Hugh Laurie) (please put the brackets in the right place) gets it right first time, but they were only 6 minutes long. NBC weren’t happy. Then we tried some where House never gets it right and… — Hugh Laurie (@hughlaurie) June 7, 2026

Concluant sa réponse par une boutade, Laurie a écrit: «Quoi qu'il en soit, j'attends avec impatience votre premier roman!» Janer Murray a répondu au message, le qualifiant d'«inattendu» et de «pas du tout condescendant» avec un emoji rieur. Elle a également précisé qu'elle n'avait «pas dit qu'elle n'aimait pas House. J'ai simplement remis en question la formule.»

Lorsqu'un autre utilisateur a demandé à l'acteur pourquoi il ressentait le besoin de remettre quelqu'un à sa place à propos d'une série qui s'est terminée il y a 14 ans, il a répondu: «Je n'ai pas mis plus d'efforts dans mon message que vous n'en avez mis dans le vôtre. C'est juste que cela me tient davantage à cœur.»

Un autre a déclaré: «Personnellement, je trouve que cette réponse manque un peu de classe de la part de Hugh», et Hugh Laurie a simplement répondu: «OK.» Si les producteurs envisagent un retour de Dr House, Hugh Laurie est visiblement prêt.