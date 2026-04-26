Ike Barinholtz n'était pas très chaud pour interpréter Elon Musk dans Artificial. Dans le podcast Armchair Expert with Dax Shepard, l'acteur a révélé comment le réalisateur Luca Guadagnino l'a convaincu.

Ike Barinholtz incarne le patron de Tesla et SpaceX dans la comédie dramatique biographique de Luca Guadagnino sur le PDG d'OpenAI, Sam Altman. Covermedia

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Ike Barinholtz n'a pas eu envie de jouer le milliardaire de la technologie Elon Musk dans Artificial lorsque il a été contacté la première fois pour le rôle

L'acteur de Studio a avoué au podcast Armchair Expert with Dax Shepard qu'il n'a pas vraiment été emballé par l'idée quand il a reçu un coup de fil avec la proposition.

« Ils m'ont dit: «Hé, ils font ce film et aimeraient te parler d'Elon». Au début, je me suis dit:"Je ne suis pas intéressé. Je ne veux rien avoir à faire avec ce p*tain de type»», s'est-il souvenu.

Ike Barinholtz a donc informé son agent qu'il n'était pas intéressé par le rôle. Cependant, la star de Running Point a rapidement changé d'avis lorsqu'il a appris que le film serait réalisé par le « magnifique conteur» Luca Guadagnino.

« Mais ensuite, ils ont dit: «C'est Luca Guadagnino» et je suis un grand fan. Je suis fan depuis très longtemps. Je me suis dit: «Laissez-moi parler à Luca et nous verrons bien». Je lui ai parlé et il est si charmant», a poursuivi le comédien. « Je l'ai rencontré et je lui ai fait part de mes réserves, et il m'a répondu: «Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de trouver ce qui lui permet de penser qu'il est humain». Je pense que c'est une façon très intelligente de penser – il ne s'agit pas de savoir si vous pensez qu'il est humain, il s'agit de savoir s'il pense qu'il l'est ou non», a expliqué Ike Barinholtz.

La star de la sitcom Mindy Project a ajouté qu'il avait regardé des « tonnes» de vidéos sur YouTube pour se préparer à jouer Elon Musk et à parler avec l'accent sud-africain de l'entrepreneur, comparant le processus de recherche à « l'injection d'un poison dans mon cerveau».

Ike Barinholtz a également révélé que lui et ses collègues ont passé une semaine à répéter dans une villa à l'extérieur de Turin, en Italie, l'année dernière, avant de tourner dans la région, ainsi qu'à San Francisco. Le tournage s'est achevé en octobre 2025 et le projet n'a pas encore de date de sortie.

Le casting compte également Andrew Garfield, Monica Barbaro, Yura Borisov, Mark Rylance, Jason Schwartzman, Billie Lourd, Cooper Hoffman et Zosia Mamet.