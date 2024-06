«Il n’y a plus rien qui peut se passer de pire, le mal est fait»

On voyait venir la catastrophe depuis la semaine dernière mais l’épisode de «Mariés au premier regard» diffusé hier soir était encore pire que ce qu’on attendait. Le niveau de muflerie a atteint des sommets. Heureusement, Florian a sauvé l’honneur.

Les jeunes mariés de l'émission de téléréalité de M6 font face à des difficultés. Marie et Laurie ne s'attendaient pas à vivre de tels drames, leurs compagnons leur ont fait vivre un enfer. M6

Elvire Küenzi Valérie Passello

Laurie et Marie ont pris un camion dans la figure hier soir. Tandis que la première est partie en voyage de noces avec Jean-Nicolas, la seconde poursuivait son idylle avec Jérémy, son mari tout neuf avec qui tout semblait rouler. Pourtant, tout a dérapé et, sans air bag, l’accident a fait mal aux dents.

« Il a dit des choses que je n’oublie pas »

Après leur mariage, le couple formé par Laurie et Jean-Nicolas s’est envolé en direction de l’Espagne pour des vacances sportives. « J’espère qu’on va réussir à se rapprocher en faisant des activités potentiellement intenses », a dit le jeune homme. Mais ses espoirs ont volé en éclats quand il a remarqué que la jeune femme était fermée comme une huitre. Décontenancé de ne pas retrouver la perle rare qu’il avait rencontrée au mariage, Jean-Nico a tenté de comprendre ce qu’il avait bien pu faire de mal pour l’avoir refroidie ainsi. Avec sa tête de beau gosse et ses yeux emplis d’incompréhension, on se serait presque apitoyé sur son sort. Mais ça, c’était avant de connaitre la vérité et d’apprendre les propos qu’il aurait tenus dans l’avion face à sa femme.

« Il a dit des choses que je n’oublie pas (…). Il a dit que je ne lui plais pas physiquement (...), il n'a pas fait «wow» en me voyant, je ne suis pas son idéal féminin niveau physique. En gros, il a dit que s'il m'avait croisée dans la rue, il ne se serait pas retourné » a confié Laurie. Pour en rajouter une couche, Jean-Nicolas lui aurait ensuite montré l’Instagram de ses ex-copines. « Il n’y a plus rien qui peut se passer de pire, le mal est fait » a conclu Laurie, triste et déçue. Il y a comme un grain de sable dans le rouage…

« Je n’y arrive plus, il n’y a pas le truc… »

Du côté de Marie et Jérémy, c’est le bateau qui a pris l’eau. Jérémy a ramé tout seul comme un grand sans communiquer avec sa femme et Marie a coulé. « On est vachement complice mais je ne suis pas à fond… je m’attendais aussi à rêver devant cette personne mais elle ne me fait pas rêver », analyse Jérémy qui cultive les faux-semblants comme un pro. Malgré les gros warnings et autres red flags qu’on avait pu voir tout au long des épisodes précédents, Marie est aveuglée par cet homme qui s’apprête à torpiller leur relation après l’avoir mené en bateau comme un capitaine en carton.

Juste avant le bilan de leur mariage devant les experts, la tempête fait rage. Marie quitte le navire (l’appartement de son mari) en pleine nuit après une dispute où Jérémy lui a confié : « Tu sais tu n’as pas besoin d’être ébahie tout le temps, là de toute façon je n’y arrive plus, il n’y a pas le truc… ».

Noyée dans ses larmes, la jeune femme a conclu : « Je ne corresponds pas du tout à ce qu’il avait demandé, il a été hyper dur, hyper froid, insensible. Et du coup j’encaisse… tout ce que je disais d’un conte de fée, d’une histoire idyllique ça s’est transformé en cauchemar, je suis dans une incompréhension totale ».

Heureusement, le couple d’Alice et de Florian nous laisse entrevoir une lueur d’espoir, comme l’Etoile du berger dans le ciel des navigateurs. Plus amoureux que jamais, les jeunes mariés poursuivent leur histoire sans faire de vagues.

Pour la suite des aventures de ces marins en perdition, rendez-vous lundi prochain sur M6.