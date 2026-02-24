Ils gagnent à la loterie, mais ne veulent rien donner à leurs enfants!

La comédie «Chers parents» sort dans les salles ce 25 février. Adaptée d'une pièce de théâtre, l'histoire interroge sur l'argent et les relations familiales. On y retrouve un casting trois étoiles, avec André Dussolier, Miou-Miou et Arnaud Ducret notamment. Rencontre avec l'auteur et réalisateur Emmanuel Patron.

Quand Alice et Vincent Gauthier, deux enseignants retraités, syndicalistes et de gauche, convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot à la loterie! Le problème: ils ne comptent pas leur donner un centime!

C'est le scénario de «Chers parents», d'abord écrit pour le théâtre par Emmanuel Patron et sa soeur Armelle et désormais adapté au cinéma. Une franche comédie... qui donne aussi à réfléchir.

Les relations d'une bonne petite famille sont chamboulées par un événement inattendu. Photo: «Chers parents» / DR
Adultes, les enfants n'en estiment pas moins qu'ils ont droit à leur part du gâteau. Photo: «Chers parents» / DR
Miou-Miou et André Dussolier incarnent des profs retraités, de gauche, qui n'ont pas l'habitude d'avoir de l'argent. Photo: «Chers parents» / DR
Le réalisateur Emmanuel Patron à l'heure de l'interview pour blue News. Photo: Unifrance
L'affiche du film. Photo: «Chers parents» / DR

«Avec ma sœur, on écrit ensemble depuis une quinzaine d'années. Et nous, on écrit pas mal sur la famille. Ça nous intéresse parce que la famille, c'est un microcosme dans lequel les histoires sont toujours assez passionnantes, parce que les gens s'aiment, les gens se battent, mais ne peuvent pas se séparer», explique le réalisateur.

Emmanuel et Armelle Patron sont issus d'une fratrie de quatre avec des parents très aimants et très présents, affirme l'auteur. Il revient sur la genèse de ce projet: On s'est dit: «'Mais qu'est-ce qui pourrait exploser une famille comme ça?' Et on s'est très vite rendu compte que l'argent était un déclencheur et un levier très, très fort pour faire tout exploser. Que ce soit des amis, une famille, une nation, un pays, un pouvoir, un président de la République. La famille est universelle, l'argent est universel. Les deux mélangés, ce sont deux deux antagonismes très forts».

«Personne n'est prêt à assumer une somme pareille sans devenir complètement fou»

La force du film, c'est que le spectateur va forcément s'identifier tantôt aux parents, tantôt aux enfants, se demandant ce qu'il aurait fait à leur place. Emmanuel Patron abonde: «On est obligé de se demander comment on aurait réagi d 'une part si on était les parents et d 'autre part si on était les enfants. C'est ce qui a fait d'ailleurs le succès de la pièce -et j'espère du film- c'est que cela parle à toutes les générations. En fait, chacun a raison, jusqu'au moment où ça dérape complètement, parce qu'on apprend que la somme gagnée est énorme. C'est bouleversant et je crois que personne n'est prêt à assumer et accepter une somme pareille sans devenir complètement fou».

Quant au choix des acteurs, le réalisateur explique: «Je voulais des super bons acteurs parce que la comédie, elle vient vraiment des dialogues, des situations qui va dégénérer. Mais donc, je voulais pas des acteurs qui jouent la comédie ou des acteurs comiques, en tout cas. Je voulais des acteurs solides qui sachent entre autres jouer la comédie et s'amuser».

À propos d'André Dussolier, Emmanuel Patron commente: «Il a ce charisme, cette autorité et à la fois, il a une telle façon délicieuse, au fond de l'œil, de raconter l'ironie de tout ce qui se passe. Dans la mauvaise foi aussi, il est formidable. Il est génial, il est craquant. Et justement, on parlait de ça, comment un personnage peut rester aimable, avec toute la médiocrité qu'il raconte. Voilà, il fallait trouver des acteurs qui aient cette capacité-là».

«Chers parents», c'est un bon divertissement pour toute la famille.

Notre note: 7/10