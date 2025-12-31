Inès Vandamme ne sera pas présente dans la saison 15 de Danse avec les stars. C'est ce que la danseuse a révélé sur Instagram dans un message d'au revoir à DALS et TF1.

La danseuse a révélé dans un long message sur Instagram, intitulé « Au revoir DALS et TF1», que cette absence de la saison 15 du concours télévisé n'est pas sa décision.

« J'ai eu la chance immense de vivre cinq saisons de Danse avec les stars. Cinq saisons de travail, de rencontres, de trac, de joies intenses, de doutes parfois, mais surtout de passion et de dépassement de soi. Des souvenirs forts, gravés, qui font désormais partie de mon histoire», rappelle la chorégraphe en introduction du message.

Puis ce pilier de l'émission annonce son départ de DALS, cash sur la prise de décision: « Cette saison, je ne serai pas de l'aventure. Ce n'est pas un choix de ma part!»

Après avoir souligné qu'elle connaissait la règle du jeu, à savoir que « la production ne promet jamais de reconduire les danseurs d'une saison à l'autre, et c'est une réalité que j'ai toujours connue et respectée», Inès Vandamme indique que son désir de faire partie du casting de la nouvelle saison qui débute le 23 janvier 2026 était connue de la production. « Elle connaissait simplement mon envie profonde de continuer cette saison, de danser encore, de transmettre et de vibrer sur ce parquet que j'aime tant», ajoute-t-elle.

Avec honnêteté, la danseuse de 33 ans évoque « un pincement au cœur», et souligne « l'émotion de tourner une page importante», insistant sur « le temps nécessaire pour l'accueillir». Toutefois, celle qui a enfilé des chansons de danse dès l'âge de 5 ans affirme son « immense gratitude» pour son expérience au sein de Danse avec les stars. « Pour ces années incroyables, pour la confiance accordée, pour les équipes, les artistes, le public, et pour tout ce que cette aventure m'a permis de vivre et de devenir», détaille celle qui fut parmi les danseurs de Matt Pokora pour sa tournée de 2017.

Inès Vandamme, qui fit partie épisodiquement de l'équipe des danseurs professionnels de DALS à partir de 2019, pense à son avenir. « La suite s'écrira autrement, dit-elle. Avec la même passion, la même sincérité, et toujours l'envie de danser, d'avancer et de faire battre les cœurs.»

Après avoir « embrassé» ses « copains danseurs et danseuses», Inès Vandamme termine son message par « une énorme pensée à toutes les équipes derrière la caméra qui font de ce programme le plus beau show télévisé en France».

« Je continue. Autrement», assure-t-elle à ses abonnés sur Instagram, qu'elle remercie de leur soutien.

Dans un second message, sur fond noir, Ines Vandamme se montre davantage émue, révélant à ses fans qu'elle n'avait pas réussi pendant « plusieurs semaines» à leur révéler son éviction de DALS quand circulaient les « rumeurs de ma non-participation», tant l'émotion l'étreignait. « J'ai les larmes aux yeux quand je lis déjà vos commentaires», écrit-elle, expliquant qu'elle n'y répondrait pas immédiatement. Elle se trouve « au bout du monde à quelques heures de la fin d'année». « 2026 sera une année différente, c'est évident, mais je ferai en sorte qu'elle soit douce», rassure Inès Vandamme.