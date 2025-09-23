  1. Clients Privés
Ciné: «Fitting in» Inclusive, l'uni en Afrique du Sud? – «J'ai grandi dans une bulle»

Valérie Passello

23.9.2025

Le documentaire «Fitting in» (trad. "S'intégrer") nous emmène au coeur de l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud, où étudiants blancs et noirs tentent bon gré mal gré de vivre en communauté, alors que l'apartheid n'est pas encore oublié. Rencontre avec la réalisatrice Fabienne Steiner.

Le documentaire «Fitting in» (trad. "S'intégrer") nous emmène au coeur de l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud, où étudiants blancs et noirs tentent bon gré mal gré de vivre en communauté, alors que l'apartheid n'est pas encore oublié. Rencontre avec la réalisatrice Fabienne Steiner.

23.09.2025, 09:00

Plus de 30 ans se sont écoulés depuis l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Désormais, les jeunes de tout le pays ont accès à l'université, quelque soit leur origine ou leur statut social. Pour autant, en a-t-on vraiment fini avec le passé colonial? À quoi ressemble le quotidien de ces étudiants qui viennent d'horizons totalement différents et qui se retrouvent à vivre en communauté au moment d'intégrer la prestigieuse université de Stellenbosch? 

Invitée par deux sociologues étudiant ces différentes questions, la réalisatrice Fabienne Steiner est allée promener sa caméra pendant un an dans la communauté estudiantine Eendrag, recueillant les témoignages des principaux concernés. 

Le sujet ne pouvait que toucher la réalisatrice, puisqu'elle est à moitié suisse et à moitié sud-africaine. Née en Afrique du Sud, elle y a vécu jusqu'à l'âge de 13 ans.

blue News a vu le film pour vous
L'affiche du film
Bilder © 2025 Royal Film

De jeunes hommes intègrent la communauté estudiantine d'Eendrag, au moment de commencer leur cursus à l'université de Stellenbosch. Depuis la fin de l'apartheid, des jeunes de tout le pays y ont accès. Mais vivre ensemble ne s'avère pas si facile. Malgré les efforts tous azimuts, les étudiants ont naturellement tendance à rester avec leurs semblables, même s'ils n'ont pas directement vécu l'apartheid. Ils tentent de trouver leur chemin entre développement personnel, différences culturelles et un passé qui reste ancré en eux de manière latente. Cette prise de température au sein de la jeunesse sud-africaine est édifiante. Elle montre à quel point les clivages issus des générations passées peuvent être forts, même si les mentalités évoluent ou tentent d'évoluer. Et le film pointe aussi un système plus large, où les différences de statut découlent sur une société à deux vitesses, comme un rouleau compresseur que seul le temps et la volonté commune parviendront peut-être à stopper un jour. Un reportage dense, qui laisse largement la parole aux principaux concernés et qui met en exergue la complexité de la situation dans ce pays à l'histoire chargée. À voir! Notre note: 9/10

La cinéaste estime que depuis, les mentalités ont bien évolué. Mais elle tempère: «Ce qui est intéressant, c'est que la façon dont j'ai vécu là -bas. J'ai grandi dans une bulle. En grandissant à Johannesburg, tout ce que j'ai fait, c'est passer du temps dans un voiture, ou à l'école, ou au 'mall'. Et je n'ai vu quasiment que des gens blancs. Donc je pensais que l'Afrique du Sud était peut-être à 80 % peuplée de Blancs. C'était mon point de vue. Et je pense que beaucoup d’étudiants ont encore cette perspective, parce qu'ils ont grandi dans des bulles».

«Bombe à retardement»

C'est un fait remarquable: alors que l'Afrique du Sud est en réalité peuplée de 80.2% de Noirs, les Blancs sont encore majoritaires à l'université, peut-on observer en regardant le documentaire.

En outre, le film de Fabienne Steiner met en évidence le delta important existant entre les paroles et les actes. Si l'université se veut inclusive, si tous semblent faire des efforts pour s'ouvrir à l'autre, cela ne fonctionne pas vraiment dans les faits. Mais la réalisatrice souligne que l'université a une longue tradition et que c'est le lieu où s'est développée la mentalité de l’apartheid.

«La culture de l'université est toujours très traditionnelle, avec cette histoire blanche, cette histoire coloniale aussi. C'est très intéressant de voir comment des personnes de cultures vraiment très différentes -en Afrique du Sud il y a 11 langues- comment les gens essaient de s'adapter, ou doivent s 'adapter, pour pouvoir vivre avec ça, au lieu de vivre, peut-être, leur propre culture. C’est un peu une sorte de bombe à retardement», analyse-t-elle.

Ainsi, les différents témoignages recueillis dans «Fitting in» ne font pas ressortir les tensions à proprement parler, mais plutôt les difficultés éprouvées par ces jeunes Sud-Africains à tenter de faire bouger les choses. Pour Fabienne Steiner, c'est aussi une question d'opportunités: si tous ont accès à de hautes études, tous n'ont pas les moyens financiers de poursuivre une belle carrière par la suite. Encore aujourd'hui, ce sont surtout des Blancs qui ont les connexions et les possibilités suffisantes pour y parvenir.

La réalisatrice estime encore: «Le changement se produit à l'université quand ils commencent à rencontrer d'autres personnes et à s 'éduquer eux-mêmes. Mais c'est vraiment à eux de le faire, de s'engager et de s’intéresser à d'autres personnes», conclut-elle. 

