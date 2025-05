Depuis 2024, la RTS propose le podcast «Crimes suisses», qui revient sur des affaires criminelles ayant marqué notre pays, racontées par Antoine Droux. Des histoires dont on peine à imaginer qu'elles se sont passées «chez nous» en Suisse et qui, comme le dit le journaliste, «nous tendent un miroir». Interview.

Des récits bien documentés, captivants, enrichis par des archives sonores de la RTS, puis commentés par un invité: la recette de «Crimes suisses» ne pouvait que faire mouche. On y découvre des histoires vraies, des affaires criminelles qui ont marqué la Suisse. Petit tour dans les coulisses avec Antoine Droux, l'homme derrière le micro.

Quand et comment est née l'idée de ce podcast ?

L’idée est née début 2023, à un moment de transition pour moi. Mon émission «Médialogues» allait s’arrêter, et j’avais envie de me tourner vers le récit. En parallèle, la RTS réfléchissait à un podcast autour des affaires criminelles. On s’est vite rendu compte qu’il y avait un vrai manque en Suisse romande: personne n’avait encore raconté notre pays à travers ses crimes. Le projet a été validé, et on a commencé la production à l’automne. Le premier épisode est sorti en janvier 2024.

Qu'est-ce qui fait qu'un fait divers est «digne» d'être raconté, selon vous ?

Je ne crois pas qu’un crime soit «digne» ou non. Ce que je cherche, c’est une histoire qui raconte davantage que le crime lui-même. Il faut qu’elle dise quelque chose d’une époque, d’un lieu, d’un climat social. Je ne veux pas enfiler les faits divers comme des perles sur un collier. Chaque affaire doit permettre de tirer un fil narratif, de comprendre un pan de la Suisse.

Antoine Droux Laurent Bleuze/RTS Avec plus de 20 ans d'expérience à la RTS - Radio Télévision Suisse, Antoine Droux se décrit lui-même comme «un professionnel polyvalent des médias audio». Après un début de carrière en tant que cuisinier, il a troqué la toque contre le micro en 1996. Il a aiguisé sa voix pendant 8 ans dans différentes radios régionales romandes avant d'arriver dans le service public. Il présente «Crimes suisses» depuis 2024.

Qui sélectionne les histoires ?

C’est moi qui les sélectionne, en accord avec la production. Je m’appuie sur les archives, sur des suggestions, sur des lectures. Je cherche un équilibre entre les régions, les époques, les types de crimes. Et je veille à ce que chaque affaire soit close ou prescrite, pour ne pas interférer avec la justice.

Le public vous a-t-il déjà soumis des idées ?

Oui, régulièrement. Certaines personnes me parlent d’affaires locales, de souvenirs d’enfance, de rumeurs de village. Parfois, ce sont des pistes très intéressantes.

On m’a par exemple parlé du massacre de Seewen qui a débouché sur un épisode, de la condamnation à mort d’un meurtrier vaudois ou d’un cold case à Genève, que j’ai aussi sélectionné pour ces prochains mois. Je les note, je les vérifie, et si elles répondent à nos critères, je les explore.

Et ensuite parfois le public nous contacte pour simplement nous dire qu’il a été touché. Un membre de la communauté juive de Payerne nous a par exemple écrit pour nous dire à quel point il avait été ému par le récit du meurtre antisémite de 1942 dans la Broye vaudoise, qui avait marqué durablement ses relations avec son père.

Combien de temps prennent les recherches avant que vous puissiez vous mettre à rédiger une émission ?

En moyenne, je consacre six jours de travail à chaque épisode. Cela comprend la lecture de la documentation (souvent un PDF de 50 à 90 pages environ), la construction d’une timeline chronologique précise, l’écriture du texte, la recherche d’un invité, l’enregistrement, le montage, la réécoute. C’est un processus très structuré, car la matière est dense et parfois déstabilisante, tant la réalité dépasse souvent la fiction. Il faut être très attentif quand on reconstitue les faits en additionnant les documents écrits et audiovisuels à disposition.

Y a-t-il des cas dont vous aimeriez parler mais que vous n'avez pas le droit d'évoquer et le cas échéant, pourquoi ?

Ce n’est pas une question d’avoir le droit ou pas, mais oui, il y a des affaires en cours, ou trop récentes, que l’on préfère ne pas traiter. Par respect pour les familles, mais aussi pour ne pas interférer avec les procédures judiciaires. Je ne refais pas d’enquête. Je raconte des histoires closes, avec un début, un milieu et une fin. C’est une ligne éthique à laquelle je tiens.

Quand ils sont contemporains, demandez-vous des autorisations aux familles concernées par ces faits divers ?

Non, car je ne traite pas d’affaires contemporaines au sens strict. Je m’arrête à des affaires closes ou prescrites et si elles sont tout de même encore sensibles, j’anonymise les protagonistes, selon nos guidelines déontologiques. Cela dit, je ne m’interdis rien, tout en restant très attentif à la manière dont je raconte. Je ne cherche jamais à choquer ou à raviver des douleurs. Certains détails, même disponibles dans les archives, sont volontairement écartés s’ils n’apportent rien à la compréhension.

Comment expliquez-vous que ce type de contenu ait autant de succès auprès du public ?

Je pense que ces récits nous parlent parce qu’ils touchent à quelque chose de profondément humain. On a tous, un jour ou l’autre, ressenti de la colère, de la peur, l’envie de violence. Mais on ne passe pas à l’acte, on se maîtrise. Alors quand quelqu’un le fait, ça nous interpelle. Et puis ces histoires nous permettent aussi de revisiter notre histoire collective, nos régions, nos silences. C’est à la fois cathartique et instructif. C’est à la fois éminemment local et éminemment global.

Dans l'introduction, vous dites que ces histoires «nous tendent un miroir» : que disent-elles de nous, les Suisses, exactement ?

Elles disent que nous ne sommes pas à l’abri. Que derrière l’image d’une Suisse propre en ordre et bien rangée, il y a des tensions, des drames, des violences. Elles révèlent nos peurs, nos tabous, nos failles. Mais aussi notre capacité à faire face, à chercher la vérité, à évoluer. Ce miroir n’est pas toujours flatteur, il est souvent déformant, mais il est nécessaire.

Quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué depuis les débuts du podcast ?

Il y en a plusieurs, mais l’affaire Brigitte Didier m’a particulièrement touché.

Elle avait 18 ans, elle venait de Tavannes et elle a été assassinée alors qu’elle faisait de l’auto-stop. J’avais à peu près son âge à l’époque, j’ai grandi à quelques kilomètres de là, j’écoutais la même musique, je fréquentais le même genre de lieux. C’est une histoire qui m’a traversé personnellement. Et qui, au-delà du drame, raconte aussi une époque, une insouciance, une société en mutation.

Plus récemment, il y a aussi l’histoire de cette genevoise rebelle et criminelle, étouffée par l’austère Genève des années soixante, qui préfère une difficile vie de cavale à quelques mois de prison en plus.

Elle a vécu de nombreuses aventures, dignes d’un thriller, mais elle a aussi beaucoup souffert, fait de la prison, vécu dans l’incertitude, pour finalement voir son rêve lui échapper.