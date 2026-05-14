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Cinéma De «Blue Velvet» à «Conclave» : Locarno rend hommage à Isabella Rossellini

ATS

14.5.2026 - 12:17

Le Festival du film de Locarno va remettre son Prix d'excellence à Isabella Rossellini. L'actrice, mannequin et réalisatrice italo-américaine recevra sa distinction durant la soirée d'ouverture de la 79e édition du festival, le mercredi 5 août sur la Piazza Grande.

Isabella Rossellini a connu une carrière longue de plusieurs décennies (image d'archives).
Isabella Rossellini a connu une carrière longue de plusieurs décennies (image d'archives).
ATS

Keystone-SDA

14.05.2026, 12:17

14.05.2026, 12:23

Icône moderne du cinéma, de la télévision et de la mode, Isabella Rossellini a connu une carrière riche, plurielle et longue de plusieurs décennies. Elle incarne la rencontre entre la virtuosité hollywoodienne et l'intrépidité artistique européenne, soulignent jeudi les organisateurs du festival dans un communiqué.

Elle a notamment incarné le rôle de Dorothy Vallens dans «Blue Velvet» (1986), chef-d’œuvre de David Lynch, avec une interprétation mêlant glamour, fragilité bouleversante et intensité.

Au-delà des grands classiques du cinéma, elle s'est aussi fait remarquer dans sa filmographie plus récente, avec notamment «La Chimera» d’Alice Rohrwacher (2023) ou «Conclave» d’Edward Berger (2024), qui lui a valu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

«Isabella Rossellini est une véritable légende du cinéma contemporain», souligne le directeur artistique du Festival du film de Locarno Giona A. Nazzaro, cité dans le communiqué. Artiste singulière, elle a toujours cultivé le goût du risque, de la réinvention et de la métamorphose créative. Joyeusement anticonformiste, éblouissante dans ses incarnations comme dans ses choix, Rossellini a fait de l’imprévisibilité sa signature artistique.»

La 79e édition du festival aura lieu du 5 au 15 août prochains.

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