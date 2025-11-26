Un quatrième volet de Rush Hour serait en préparation. A en croire le média Puck, le lobbying du président américain Donald Trump serait à l'origine du feu vert des studios Paramount.

Jackie Chan et Chris Tucker. Covermedia

Un nouveau Rush Hour serait en préparation, près de dix ans après la sortie du troisième volet de la franchise.

Plusieurs médias ont rapporté que le géant américain du cinéma Paramount travaille sur une suite de la saga de Jackie Chan et Chris Tucker avec Brett Ratner, le réalisateur du film original de 1998. Le président Donald Trump aurait fait pression sur le principal actionnaire de Paramount Skydance, Larry Ellison, au nom du réalisateur, accusé depuis 2017 d'agression et harcèlement sexuels, selon le média en ligne Puck.

Après des années de rumeurs sur un quatrième volet de Rush Hour, Jackie Chan a confirmé en 2022 que l'équipe était « en pourparlers». Brett Ratner a été accusé par plusieurs femmes – dont les actrices Olivia Munn et Natasha Henstridge – d'inconduite sexuelle ou de harcèlement en 2017, en marge du mouvement MeToo à Hollywood. Un article du Los Angeles Times avait détaillé les allégations à son encontre, que le réalisateur a démenties.

Trump «attiré par le glamour des films»

De son côté, Donald Trump a révélé dans son livre Trump: The Art of the Deal, qu'il avait « brièvement» considéré, après l'obtention de son diplôme en 1964, de rejoindre une « école de cinéma». « J'étais attiré par le glamour des films», a écrit l'élu républicain et magnat de l'immobilier. « J'admirais des gens comme Sam Goldwyn, Daryl Zanuck et surtout Louis B. Mayer, que je considérais comme de grands hommes du spectacle. Mais en fin de compte, j'ai décidé que l'immobilier était une bien meilleure affaire.»

Le casting de Rush Hour 4 n'aurait pas encore été finalisé. Après être apparu cette année dans The Shadow's Edge et Karate Kid: Legends, Jackie Chan sera à l'affiche de Panda Plan 2 et de Guo Jia Jia dans sa Chine natale. Chris Tucker est apparu pour la dernière fois à l'écran dans le drame sportif Air, sorti en 2023.