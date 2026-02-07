  1. Clients Privés
«La vapeur sortait du mur» L'acteur Jacob Elordi hospitalisé après un accident... de douche!

Covermedia

7.2.2026 - 09:48

Jacob Elordi a subi une brûlure au second degré quelques jours après le début de la production de Hurlevent. L'acteur a confié à Esquire qu'il s'était fait cette blessure dans la douche, alors qu'il tentait de se nettoyer les pieds.

Jacob Elordi a révélé qu'il avait été brièvement hospitalisé à la suite d'un accident survenu lors du tournage de Hurlevent, inspiré du livre Wuthering Heights (Les Hauts de Hurlevent).
Covermedia

07.02.2026, 09:48

L'acteur australien, qui incarne Heathcliff dans la prochaine adaptation d'Emerald Fennell du célèbre roman d'Emily Brontë, a confié à Esquire qu'il s'était blessé quelques jours après le début de la production.

« Siân Miller, la maquilleuse, dessinait les cicatrices des fouets pour le dos de Heathcliff. Elle m'a mis au défi: «Si Daniel Day-Lewis jouait Heathcliff, il serait arrivé avec des cicatrices»», s'est rappelé le comédien. « J'ai répondu: «Eh bien, je vais partir et me mutiler pendant le week-end pour vous prouver que je suis Heathcliff!»»

Bien que la remarque ait été faite sur le ton de la plaisanterie, Jacob Elordi s'est réellement blessé chez lui plus tard dans la journée, mais par accident.

« Ce soir-là, je suis rentré chez moi, et la maison où je logeais avait une douche à vapeur: un bouton en laiton d'où la vapeur sortait du mur», a-t-il expliqué. « J'étais assis sur le sol de la douche... Comme Heathcliff, j'étais couvert de gale et de saleté, et je me suis dit: «Je ne vais pas recommencer, je vais me nettoyer les pieds correctement tous les soirs et arriver au travail frais le lendemain». Je suis donc allé me nettoyer les pieds, je me suis penché en arrière et mon dos s'est brûlé contre le bouton de la vapeur».

Résultat: le jeune acteur est bien revenu avec une marque dans le dos!

« Je me suis levé en criant, ça m'a déchiré le dos. Quand je suis allée travailler le lundi, j'avais une brûlure au deuxième degré», s'est-il souvenu.

La réalisatrice Emerald Fennell, qui participait aussi à l'interview, a admis qu'elle avait d'abord craint le pire lorsqu'elle a appris que l'un de ses acteurs principaux avait été transporté à l'hôpital.

« Je pense que c'était au cours de la première semaine de tournage», a-t-elle précisé. « J'ai reçu un texto de Josey McNamara, la productrice, disant: «Jacob est à l'hôpital». Evidemment, j'ai pensé: «Oh mon Dieu, il a eu un accident de voiture», puis il m'a dit: «Il s'est brûlé le dos dans la douche».»

Hurlevent, qui met également en vedette Margot Robbie, sortira au cinéma le 11 février prochain.

