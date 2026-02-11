  1. Clients Privés
Carnet noir James Van Der Beek, héros de «Dawson», emporté par le cancer à 48 ans

Valérie Passello

11.2.2026

L'acteur américain James Van Der Beek, héros de la série phare de la fin des années 1990 et du début des années 2000 «Dawson», est mort mercredi à l'âge de 48 ans, a-t-il été annoncé sur son compte Instagram.

Imago

Agence France-Presse

11.02.2026, 22:18

11.02.2026, 22:25

«Notre cher James David Van Der Beek s'est éteint paisiblement ce matin. Il a affronté ses derniers jours avec courage, foi et dignité», est-il écrit dans ce message posté également sur le compte de son épouse, Kimberly Van Der Beek.

En 2024, le comédien avait annoncé être atteint d'un cancer colorectal. Il était marié et père de six enfants.

Figure emblématique de la télévision au tournant du XXIe siècle, James Van Der Beek ne s'est jamais détaché de son rôle de Dawson Leery, adolescent sentimental et féru de cinéma grandissant avec ses amis dans la bucolique petite ville de Capeside.

A croire qu'il était prédestiné à incarner ce personnage: son nom de famille peut se traduire par «de la crique» en néerlandais, quand le titre original de la série ("Dawson's Creek") signifie «la crique de Dawson».

Célébrité soudaine

Né le 8 mars 1977 d'un joueur de baseball et d'une danseuse, c'est à l'adolescence qu'il décroche ses premiers rôles au théâtre et à la télévision.

Le succès arrive dès ses 20 ans, avec la série pour ados «Dawson», diffusée entre 1998 et 2003.

Sa soudaine célébrité lui ouvre les portes du cinéma ("American Boys", comédie dramatique adolescente, «Les Lois de l'attraction», adaptation du roman de Breat Easton Ellis), mais sans qu'il parvienne à s'y imposer.

De son propre aveu, outre quelques «tueurs et psychopathes», les autres rôles marquants de James Van Der Beek sont des caricatures de Dawson ou de lui-même (dans les films «Scary Movie», «Jay et Bob contre-attaquent» ou la sitcom "Don't Trust the B---- in Apartment 23").

«Dans l'ensemble, j'ai porté avec fierté mon passé plutôt que de le considérer comme quelque chose dont il fallait se débarrasser», disait-il au site people Page Six en 2011.

Adepte des réseaux sociaux, l'acteur y était aussi présent à ses dépens, avec une image virale de son double de fiction en pleurs.

«Mes abonnés sur Twitter écrivaient +Classique+ ou +Mon moment préféré de tous les temps+ avec un lien. Je cliquais toujours dessus, en m'attendant à ce que le lien soit une scène héroïque de +American Boys+, et c'était toujours ce GIF de moi en train de pleurer ! Je trouvais ça tellement drôle», avait-il assuré à Page Six.

