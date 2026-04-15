Jamie Dornan, Leo Woodall et Kate Winslet joueront aux côtés de Ian McKellen et Elijah Wood dans le nouveau volet de la saga du Seigneur des Anneaux. «The Hunt for Gollum», en cours de production, sortira le 17 décembre 2027.

Jamie Dornan

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Jamie Dornan sera Aragorn dans le nouveau film tiré du Seigneur des anneaux, The Hunt for Gollum, plus de 20 ans après que l'acteur Viggo Mortensen a porté ce rôle à l'écran dans les premières adaptations au cinéma de la saga de J.R.R Tolkien.

Au début du mois, Andy Serkis, la star et le réalisateur du nouveau film, a révélé que Viggo Mortensen ne reprendrait pas son rôle d'Aragorn et qu'un autre acteur serait engagé, ce qui a donné lieu à des spéculations sur son remplaçant. Ces dernières ont pris fin lors d'une présentation de Warner Bros au CinemaCon de Las Vegas dans la soirée du 14 avril (26).

Le groupe a révélé que l'acteur de Cinquante Nuances de Grey incarnerait Aragorn.

D'autres noms ont été annoncés, comme la star de The White Lotus, Leo Woodall, qui jouera Halvard, un membre des Rangers Dúnedain du Nord, et Kate Winslet, qui interprétera un personnage appelé Marigol. Andy Serkis reprendra pour sa part le rôle de Gollum, Ian McKellen celui de Gandalf et Elijah Wood celui de Frodon Sacquet, tandis que Lee Pace prêtera à nouveau ses traits à l'elfe Thranduil, qu'il avait joué dans Le Hobbit.

The Hunt for Gollum se déroule entre les trilogies du Hobbit et du Seigneur des anneaux et suit Aragorn et Gandalf dans leur recherche de Gollum pour obtenir plus d'informations sur l'anneau de pouvoir détenu par Bilbon Sacquet.

« Au cours des deux trilogies, caractéristiques des films sur la Terre du Milieu, s'est toujours étendu un formidable éventail de talents mis à contribution dans chaque rôle», a déclaré Andy Serkis dans un communiqué. « The Hunt for Gollum s'inscrit dans cette tradition, et je suis ravi d'annoncer le retour de deux des interprètes les plus appréciés de la Terre du Milieu, aux côtés de nouveaux venus exceptionnellement talentueux dans l'univers de Tolkien.»

Viggo Mortensen a joué Aragorn dans les trois films du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson – La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi – entre 2001 et 2003.